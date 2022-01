2022 február 1. és május 1. között, 90 napon keresztül hat alapélelmiszer árát vissza kell csökkenteni a 2021. október 15-én érvényes árszintre az infláció terheinek csökkentése érdekében .

Abban az esetben, amikor egy boltos nem tudja nyilvántartásában visszakeresni ezt az árat, akkor a KSH októberi átlagárát kell alkalmaznia, amivel egyáltalán nem biztos, hogy jól jár.

Ha most például egy termékét 1600 forintért adja, október 15-én pedig 1 500 forintért árulta, akkor 100 forint veszteséget termel, ha az utóbbi árat alkalmazza februártól. De ha nincs meg az akkori árcetlije, és a KSH szerint az október 15-i országos átlagár 1 400 forint volt, akkor már 200 forintot bukik, hiszen ezt köteles alkalmazni - írja a Blokkk.com.

Ebben az esetben nem árt előkeresni a kiskassza pénztárgép szalagát és megpróbálni a kisebb értékű vásárlásokból kikövetkeztetni az akkori árat.

És mi van akkor, ha sehol nincs nyoma az október 15-i árnak?

A sertéscomb esetében a statisztika az úgynevezett "csont és csülök nélkül" besorolást alkalmazza, így ami jóval szűkebb a jogszabályi sorolásnál: csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül, frissen, hűtve, fagyasztva. Ezeknek pedig eltérő az áruk.

Hasonló a helyzet a "csirkemell, csirkefarhát – hát, egyben vagy külön far és szárnyvég" esetében is. A statisztika a "csirkemell filé csont és bőr nélkül" árát mutatja. Van még ugyan mellette csirkeszárny ár is, de mindez azért kevesebb a jogszabályi bontásnál ("csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítés is, frissen, hűtve, fagyasztva").