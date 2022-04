A boltos világ munkaerőpiacán a munkaerő nagyot drágult, részben a minimálbérek 20 százalékos év eleji emelése miatt, ez alulról tolta meg a béreket. A jobb értékesítési piac közepette pedig kell a több munkás.

Nem számít a drágulás, az árstop, vagy éppen az energiaköltség megugrása. A drágulás boltos költsége, a beszerzési ár is az egekben (amin a beszállítók adják a polcra jutó árut), mindenért, az energiáért is sokkal többet kell nekik is fizetniük - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Az árstop sem számít, ami miatt hónapról-hónapra hízik a veszteség, a munkaerőpiac is kíméletlenül húzza lefelé a mérlegeket.

Kapcsolódó Végleg bezárja boltjait egy magyar üzletlánc április végén

Napok kérdése és indul a balatoni szezon, ott is több eladó kell, az idényboltok, strandok üzletei is kinyitnak, ott is fel kell valakinek húznia a redőnyt.

Több fronton is támadnak a láncok az eladókért, nem véletlen, hogy többségében a legfeltűnőbb helyeken, a legfelső sorokban hirdetik az álláslehetőségeket. A Tesco ráadásul ukrán nyelven is keres dolgozókat.

A hat legnagyobb lánc több mint ezer pozíciót hirdet, negyedével többet, mint januárban. Ráadásul ők az átlagnál jobban fizetnek.

Meghirdetett álláshelyek áruházlánc január összes január bolti március összes március bolti április összes április bolti Aldi 212 103 224 123 258 142 Auchan 118 86 138 78 150 91 Lidl 159 128 169 148 220 192 Penny 189 158 210 193 246 200 Spar 119 77 115 74 138 99 Tesco 127 96 149 100 153 100 Forrás: céges honlapok

Az iparcikkes piacon is több dolgozót keresnek a láncok, az eladóhiány már itt is túlfutotta a járvány előtti szintet. Ebben nyilván szerepet játszik, hogy pénzük is több van a vásárlóknak: a nagyobb értékű vásárlások feljebb csúsztak a bevásárlólistákon, hiszen az év eleji nagyobb összegű egyszeri juttatások inkább ezen a költekezési csatornán folynak el. Ehhez pedig több eladó is kell.