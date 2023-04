Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón kijelentette: a kormány küzd az infláció ellen, a cél az, hogy ennek mértéke az év végére egy számjegyű legyen, ehhez viszont sok tényezőnek kell hozzájárulni. Ezért is figyelik a nagy élelmiszerláncok árpolitikáját. A tárcavezető bejelentette:

Június 30-ig meghosszabbítják az árstopokat.

A kormány üdvözli azt a szándékot, hogy a kamatfolyosó felső szélének csökkentéséről a Monetáris Tanács dönthet, ez ugyanis a hitelkamat csökkenése irányába hathat. Döntöttek arról is, hogy a korábban egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozások számára, amelyeknek eddig is kedvezményes tarifájuk volt, most a lakossági piaci árral megegyező szintre csökkentik a rezsiköltségeiket. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a rezsicsökkentés politikáját fenntartják.

A kormány be is tartatja az ársapkákra vonatkozó szabályokat – jelentette ki Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az árstop-razziákról. Mindenkinek biztosítani kell az előírt készletet, az előírt áron. Az árstopok bevezetése óta több mint hatezer üzlet került az ellenőrzés körébe. Amíg maradnak az árstopok, addig a hatóság is folyamatos ellenőrzéseket fog végezni.

A kormány akciózásokra kötelezi a kereskedelmi üzleteket

Az alapvető élelmiszereknek hozzávetőleg húsz kategóriába kell besorolódniuk, az érintett kereskedelmi egységeknek valamennyi kategóriában egy-egy szabadon választott terméket kell az akciót megelőző harminc napban tapasztalt árnál alacsonyabban kínálni.

Ez hetente változhat, heti akciók lesznek. Az akció nem vonatkozhat árstopos termékekre. A részletszabályok kidolgozása folyamatban van, amely várhatóan a jelentősebb bevétellel rendelkező élelmiszerláncokat fogja érinteni, és legkésőbb július elsejétől léphet életbe.