Ennek jegyében indították útjára többek között 2021-ben a fustmentes.hu-val közösen Dobj le 100 kilót elnevezésű kampányukat, amely a közlekedési, vásárlási szokások átalakításától a komposztáláson át a dohányzás ártalmainak csökkentéséről történő tájékozódásig olyan gyakorlati példákat mutat be, amelyek tudatos döntésekkel, de életünk drasztikus átalakítása nélkül járulhatnak hozzá a károsanyag-kibocsátás és az ahhoz kapcsolódó egyéni és környezeti ártalmak kimutatható csökkentéséhez.

Ezt a szemléletet erősítené Magyarország legnagyobb humanitárius szervezete, a Magyar Vöröskereszt is azzal, hogy szakmai tudással és tapasztalattal segíti az egészségügyi és környezeti ártalomcsökkentés gondolatának népszerűsítését, a civilizációs betegségek visszaszorítását, valamint az életmódváltás ösztönzését.

"A Magyar Ártalomcsökkentő Egyesülettel, az Élhető Hazánkért Társadalmi Mozgalommal és a füstmentes.hu-val összefogva egy olyan országos szakmai program megalkotását tervezzük, mely jól kidolgozott szakmai protokollok mentén a lakosságot legnagyobb mértékben érintő betegségek szűrését és megelőzését célozza meg" – mondta el Váradi Mariann a Magyar Vöröskereszt Véradásszervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.

Toldy-Schedel Emil, a Magyar Ártalomcsökkentő és Környezeti Betegségekkel Foglalkozó Tudományos Egyesület elnöke szerint

Magyarországon számos olyan civilizációs betegséggel küzdünk, melyek népegészségügyi szinten is komoly problémákat okoznak, miközben ezek túlnyomó része megelőzhető lenne, hiszen a külső környezeti hatások mellett az egyéni döntések is komoly szerepet játszanak abban, hogy valaki beteg lesz, vagy adott esetben függővé válik egy ártalmas szenvedélytől.

Az olyan mindennapi ártalmak, mint a mozgásszegény életmód, az elhízás, a dohányzás, vagy a cukorbetegség hazánkban is rengeteg embert érintenek, pedig megfelelő tájékoztatással, szakmai programokkal és szűrésekkel ezek visszaszoríthatók lennének - tette hozzá.

Az egészségügyi ártalmak sorában régóta kiemelt szerepet kap a dohányzás



A világon jelenleg is több mint 1,3 milliárd ember dohányzik, hazánkban több mint 2 millió ember, így a dohányzás komoly társadalmi probléma napjainkban is. Egyetértés van abban, hogy a dohányzás káros az egészségre, valamint az is egyre nyilvánvalóbb, hogy nem csak súlyos betegségeket okoz, hanem számos társadalmi és környezeti probléma okozója is.

„A terápiás folyamatban a megelőzés és a leszoktatás a két legfontosabb cél, ezek mellett fontos megemlíteni a kockázati tényezők mérséklésének lehetőségét is, hiszen a zéró tolerancia helyett az ártalomcsökkentés teljes spektrumára szükség van a dohányzás káros hatásai elleni küzdelemben. Akik nem szoknak le, azok is tehetnek egy lépést előre, hiszen az ártalomcsökkentés lehetőségeiről történő tájékozódással nem csak maguknak, de a környezetüknek is segíthetnek. A kétmillió magyar dohányos mellett a cigarettázás káros hatásai ugyanis a környezetüket is érintik" - hangsúlyozta Hajdu Márton, a füstmentes.hu szóvivője.