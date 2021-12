Azt mondta, hogy Magyarország ezzel segít felgyorsítani a bangladesi oltási kampányt, és hozzájárul ahhoz, hogy az emberek a világ azon táján is nagyobb biztonságban legyenek.

Magyarországon sok millió vakcina található a raktárakban, ami lehetővé teszi, hogy mindenki megkapja az első, a második, vagy akár a harmadik oltást is. "Ráadásul most tudunk segíteni másoknak is" - tette hozzá a miniszter.

Ez egy globális járvány, "mi annál nagyobb biztonságban vagyunk, minél (...) gyorsabban oltanak a világ többi országában is". Főleg azon államokban, ahol sokan élnek, és ahonnan sokan utaznak Európába irányába. "Ezért minden idők második legnagyobb vakcinasegítségét nyújtjuk, ezúttal Bangladesnek".

Szijjártó Péter közölte, hogy Banglades egy 160 millió lakosú ország, amellyel Magyarországnak kifejezetten jó az együttműködése politikai, gazdasági és energetikai szempontból egyaránt.