A zaporizzsjai atomerőműben kialakult helyzet sérti az alapvető biztonsági szabályokat – mondta az InfoRádióban Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára az Infstart tudósítása szerint. Az elmúlt hetekben több belövés is érte az erőmű területét, amelyek következtében a hidrogénfeldolgozó üzem is megsérült, de a kiégett üzemanyagok tárolója közelében is robbant egy gránát és az erőmű két távvezetéki kapcsolatát is elveszítette.

A sokáig a magyar kormány első számú atomenergetikai tisztviselőjeként dolgozó egyetemi tanárt a legjobban az aggasztja, hogy a támadásokkal a két szemben álló fél egymást vádolta. Szerinte ezzel valójában nem is egymást, hanem sokkal inkább Európát fenyegették, méghozzá azzal, hogy a csernobilihoz hasonló baleset történhet Zaporizzsjában is.

Le kellene állítani az összes reaktort



Aszódi Attila felhívta a figyelmet arra, hogy nukleáris ipar nagyon régóta szigorúan szabályozottan és tapasztalatokkal alátámasztott rendelkezések alapján működik. Ezek értelmében mielőbb le kellene állítani Zaporizzsjában mind a hat blokkot.

A BME tanára azt is fontosnak tartaná, ha az ukránok visszavonnák a blokkok üzemeltetési engedélyét. Erre minden okuk meglenne, hiszen a hírekből az derült ki, hogy az oroszok nagy mennyiségű robbanóanyagot vittek az erőműbe és tüzérségi eszközöket telepítettek oda.

A szakember határozott nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy létrejöhetne-e még egy, a csernobilihoz hasonló katasztrófa. Szerinte ennek legfőbb oka az, hogy Zaporizzsjában teljesen más típusúak a reaktorok vannak, mint Csernobilban.