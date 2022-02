A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFIA) támogatásával 2017-ben indult projekt célja eredetileg egy olyan akkreditált molekuláris biomarker-laboratórium létrehozása volt, amely genetikai és sejtbiológiai vizsgálatokat végez a tudomány, a gyógyszeripar és a nemzeti egészségügyi rendszer számára. A konzorcium azonban a 2019 végén kialakult világjárványra reagálva kiegészítette az eredeti fejlesztési koncepciót, és azon kezdett dolgozni, hogy az új létesítmény alkalmas legyen a Covid-19 pandémia megfékezésére - áll az egyetem közleményében.

A most átadott, 440 négyzetméter alapterületű laborban tesztelhetik a SARS-CoV-2 jelenlétét biológiai mintákban, kimutatható a SARS-CoV-2 specifikus antitest ELISA-vizsgálatokkal és más szérum antitestek neutralizációs aktivitásának elemzésével, illetve képes a sejtes immunválasz vizsgálatára is. A labor biztosítja az ELTE oktatóinak, hallgatóinak, és külső érdeklődőknek folyamatos és biztonságos egészségügyi monitorozását, emellett az eredeti célok szerint alkalmazható molekuláris biomarker kutatások végzésére, illetve kapcsolódó szolgáltatások nyújtására is.

A laboratórium várhatóan 2022. február közepétől kezdi meg működését.