Az elmúlt héten összesen 11 947 új koronavírussal fertőzött beteget regisztráltak és elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, tehát a Covid-19 miatt elhunytak száma 47 798 főre emelkedett - írja a koronavirus.gov.hu.

Jelenleg 1 597 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen. Mint írják: a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami a magas átoltottság miatt van.

A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Az oltás a kórházi oltópontokon péntekenként időpontfoglalás nélkül is kérhető.

A megerősítő oltás az új típusú, omikron elleni Pfizer vakcinával is felvehető. Az oltóanyag egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt.