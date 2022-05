Hivatalosan is megerősítették az első majomhimlős esetet Ausztriában. A vírust egy 35 éves férfi szervezetében találták, akit szombat este majomhimlőre jellemző tünetekkel vittek kórházba Bécsben - írja az Euronews hírportálja.

A Közép- és Nyugat-Afrika trópusi esőerdeiben is ritka vírust Európában először 2018-ban, az Egyesült Királyságban azonosították. A tünetek közé a kiütések, a láz, fejfájás, izomfájdalom, hátfájás, duzzadt nyirokcsomók, hidegrázás és fáradtság tartoznak - írta korábban az MTI a tünetekről.

Az ember és ember között nehezen, de személyes érintkezés során elsősorban testnedvek, köztük a nyál útján terjedő majomhimlő vírusának nincs ellenszere. Az eredetileg feketehimlő ellen készült vakcinák mindazonáltal bizonyos fokú védelmet nyújtanak a csak ritkán halálos majomhimlő ellen.

A majomhimlő Közép- és Nyugat-Afrika távoli részein a leggyakoribb. A vírus Észak-Amerikában, Ausztráliában és egyre több európai országban jelenik meg.

Belgiumban már 21 napos karantént is bevezettek a betegség miatt. A közvetlen kontaktokra a karantén nem vonatkozik, náluk csak az esetleges tüneteket kell figyelni. Az Egyesült Királyságban is karantént vezetnek be, a fertőzötteknek pedig himlő elleni védőoltást is felajánlanak. Eddig Portugáliából, Spanyolországból és az Egyesült Királyságból jelentették a legtöbb beteget Európában.

A WHO szombati bejelentése szerint eddig világszerte mintegy nyolcvan fertőzöttet és ötven gyanús esetet jelentettek tizenegy országból.

Magyarországon eddig nem azonosítottak majomhimlővel fertőzött beteget.

A majomhimlőt nem lehet könnyen elkapni, de aggodalomra adhat okot, hogy az eddigi megbetegedések forrása egyelőre ismeretlen. Az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálata szerint ugyanakkor a betegség általában enyhe lefolyású, és a legtöbb ember néhány hét alatt felépül.