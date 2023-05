Az ADAC legfrissebb megbízhatósági felmérésében a szakértők 20 márka összesen 155 modellsorozatához tartozó autók adatait összesítették. Fiatal, 2013 és 2020 között forgalomba helyezett autókról van szó, amelyekből két év alatt legalább 7000 darab került az utakra. Ezeknek a 2022-ben előforduló hibái alapján készült el a végleges rangsor – írja a Totalcar.

Utoléri a benzineseket az elektromos: brutáldrága a kötelező biztosítás Felveszik a villanyautók a versenyt a benzines autók átlagos kgfb-díjaival. Az idén alig több mint 50 ezer forint volt az elektromos személygépkocsik átlagos éves kötelező felelősségbiztosítási (kgfb) átlagdíja. A hagyományos meghajtású kocsik közül a benzinesek átlagdíja megközelítette a 48 ezer forintot, a dízeleké pedig meghaladta az 58 ezer forintot. A cascobiztosításokat nézve a villanyautók éves átlagdíja szintén nem sokkal marad el a benzinesekhez és a dízelesekhez képest. Bővebben>>>

Mivel van a legtöbb gond?

A vizsgált autóknál az indítóakkumulátorral volt a leggyakrabban baj, ugyanis a hibák több mint 40 százaléka erre vezethető vissza mind a hagyományos, mind pedig a villanyautók esetén.

Motor- és motorvezérléshez (befecskendezés, gyújtás, szenzozok) köthető hibák aránya 24 százalékot tett ki.

A generátor, az önindító, a kábelezés vagy világítás összességében a problémák tizedéért felelt.

A kerékgondok 8 százalékos aránnyal fejezték be az idei etapot.

Öreg autó nem vén autó, hadd maradjon Áprilisban 66 992 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, ami egy százalékkal elmarad a tavaly áprilisban regisztrált 67 648-tól. Bővebben>>>

Ezek az autók hibáznak a legtöbbet

A magyar autók 15 évet meghaladó átlagéletkorához a legidősebb, 2013-as évjáratú szereplői vannak a legközelebb.

A legkevesebb hibát a miniautóknál mérték: a Renault Twingo, a Toyota Aygo és a Ford Ka 13,5-15,1 hibaponttal nyerte a mezőnyt, míg a sor végére került a Fiat 500, a Seat Mii és a Kia Picanto 21-22,4 hibával.

Egyel feljebb, a kisautó-kategória 2013-as modelleknél a Renault Capture, az Audi A1 és a Mini vezeti a rangsort 1,8-9,4 hibaponttal. A másik végletet a Toyota Yaris, Renault Clio és Hyundai i20 alkotta trió képviseli, amelyek 21,4-27,1 meghibásoddást produkáltak ezer autónként.

A következő, alsó-középkategóriában a 2013 évjáratot nézve a BMW X1, BMW 1-es sorozat tagjai és a Mercedes B-osztályos autói a legjobbak, 8,7-10,7 ponttal zártak. A leggyengébb eredmények a Peugeot 308-hoz, a Ford Focushoz és a Ford C-Maxhoz köthető, utóbbiak 26,5-35,5 hibával kerültek ide.

A középkategória – szintén 2013-as – autóinál a Mercedes GLK, az Audi A5 és az Audi Q5 van a dobogón, 5,5-7,7 hibával.

Míg a VW Sharan, a Seat Alhambra és az Opel Insignia 27,2-30,9 pontot kapott, így ebben az összevetésben övék a legrosszabb eredmény.

Hagyományos vagy villanyos?

Az idei felmérésben szerepeltek a 2020-as évjáratú villanyautók is, melyeknél 1000 autóra vetítve 4,9 meghibásodás volt, szemben a hagyományos autók 6,9-es eredményével.

A villanyautókból négy modell került be a statisztikába, a BMW i3, a Renault Zoe, a VW ID.3 és a Tesla Model 3.

A BMW elemes autója a 2020-as és 2019-es évjáratú kisautók listájának élén áll 0,2 és 0,8 meghibásodással,

a Zoe hátrébb áll 3,3 és 4,2 ponttal.

Az ID.3 a 2020-as alsó-középosztálybeli autók listáját vezeti 0,2 hibával,

a Tesla Model 3 a legjobbak között van, a 2020-as évjáratú autóinál 1,1, a 2019-eseknél 0,9 hibapont szerepel.

Mi hiányzik a statisztikából?

A Totalcar megállapítja, hogy a statisztika nem tévedhetetlen, mivel probléma esetén nem mindenki hívja azonnal a segélyszolgálatot vagy az autómentőt, ha maga is el tudja hárítani a problémát.

A másik ok, hogy egyes gyártók úgynevezett assistance szolgáltatást is kínálnak ügyfeleiknek, így ők biztosan nem a német autóklubos szakembert riasztják. Utóbbi meghibásodások pedig nem kerülnek be az összesítésbe, ez pedig torzítja a végeredményt.

Emellett nem mindig típushiba eredményez, hogyha egy autó lerobban: a hanyag karbantartás, az előírt szervizek elmaradása is okozhatja. Ezek a háttérinformációk viszont nem derülnek ki egyértelműen a statisztikákból.