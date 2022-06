"Ha beüt a baj, akkor az idősebb autó is megfelel a célnak"

Gyakorlatilag összeomlottak a magyarországi autókölcsönzők a járvány miatt 2020 tavaszán, közel 1,5 évig csak különböző túlélési stratégiákkal voltak képesek fenntartani működésüket, azt is takaréklángon. Most a turizmus bár újraéled, de a szektort is sújtja az új autók drágulása és hosszúra nyúlt szállítások. Többek között erről beszélt a Napi.hu videopodcastjában Sződi János, a Magyar Autókölcsönzők Egyesületének elnöke, az Avalon Rent a Car(e) társtulajdonosa és ügyvezetője. Emellett szó lesz a videóban a bérelt autókat kifosztó bűnbandákról és az elektromos autók hiányáról is.