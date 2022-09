A kormány örömteli bejelentést tett hétfő éjszaka, az éves országos és megyei matricák nem a korábban jelzett 15,6 százalékkal (ez az augusztusi infláció), csupán 5 százalékkal emelkednek 2023-ban. Bár ezt nem hangsúlyozták a közleményben a 10 napos ára 44, a havi pedig 71 százalékkal nő.

Azt írják, hogy ezzel a rendszeres sztrádahasználóknak kedveznek és valóban: azoknak mindenképpen jó hír ez, akik amúgyis éves jogosultságot vettek volna. De nem minden autós ilyen, sokan voltak olyanok, akik leültek januárban kiszámolni, hogy milyen kombináció érné meg nekik a leginkább.

Az látszik például, hogy a Pest megyei matrica mellett - amely nélkül egy budaörsi nagybevásárlás is nehézkes - a Fejér és Somogy megyei jogosultságok népszerűek. Vagyis sokan úgy számoltak, hogy Balatonig megveszik a matricákat ha pedig máshová utaznak, akkor ott a 10 napos vagy a havi. Olyan autós is lehetett, aki például csak a lakóhelye megyei matricáját vette meg, majd nyáron, amikor a család többet autózik az országban havi jogosultságokat vásárolt, amelyek ára eddig az 1/9-e volt az évesnek.

Most mindez felborult. Ám a kormány nem most kezdte a rövidebb távú matricák ár-érték arányának lerontását, hanem 2018 őszén. Akkor arra hivatkozva, hogy a külföldi autósok járuljanak hozzá jobban az utak fenntartásához, a 10 napos árát 2 975 forintról 3 500 forintra emelte, miközben a havi - amely háromszor hosszabb időre biztosít hozzáférést a sztrádákhoz 4 780 forint maradt, vagyis 36 százalékkal került többe. Sok magyar autós is úgy gondolkozhatott, hogy inkább megveszi a hosszabb jogosultságot - 1280 forintos felárért.

Akkor zárták, most nyitják az ollót

A 2018-as emelés a havi matricák felé terelte az autósokat, most viszont nyílt az olló és a differencia 36 százalékról 62-re nőtt, vagyis már megérné 10 naposat venni egy rövidebb kiruccanáshoz, csakhogy a 10 napos ára 220 forint híján elérte a megyeit.

Arról nem beszélve, hogy míg eddig 9 havi matrica áráért lehetett venni egy éveset ez a szám már csak 5,5.

Vagyis mindazok, akik eddig úgy számolgattak, hogy csak nyárra vesznek jogosultságot plusz egy megyeit és ezzel letudják a sztrádahasználatot az éves matrica árának 45 százalékáért, most majd 66 százalékot kell, hogy fizessenek.

Mindez pedig elég lehet ahhoz, hogy az autósok inkább ne kockáztassanak, hiszen ha becsúszik még 1-2 nem várt kiruccanás, akkor máris párezer forintra kerülnek az éves matrica árától, amelynek sok előnye van, többek között az, hogy nem kell fejben tartani a lejárati dátumokat, a megyehatárokat és fizetni a vaskos büntetést.

Vagyis a kormánynak mindössze abban van igaza, hogy jól járnak azok, akik éves matricát vesznek, hiszen nem 15,6 csak 5 százalékkal drágul a díj, de rosszul járnak, akik

csak évente 1-2 alkalommal használják a sztrádát, hiszen ők 44 százalékkal fizetnek többet,

eddig egy megyei matricát vettek és azokat a nyári szezonban havikkal egészítették ki hiszen ők 54 százalékkal fizetnek többet (21 080 forint helyett 32 420 forintot)



eddig úgy spóroltak, hogy 2-3 megyei matricát vettek - például a Budapest-Balaton útvonalra és ezeket 10 naposokkal vagy havikkal egészítették ki, hiszen ezek ára már összecsúszik az évessel vagyis nem is nagyon éri meg matekozni.

A kormány ezzel gyakorlatilag elérte, hogy azok a magyar autósok, akik nem csak elvétve használják a sztrádákat vegyenek egy éveset, ez pedig sok mindennek nevezhető, csak nem spórolásnak.