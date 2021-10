Ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék: nem titkolhatja a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI), milyen számításokat végeztek, mielőtt a hazai gyorsforgalmi utak 35 éves fejlesztésére és üzemeltetésére kiírták a koncessziós eljárást - írja a szabadeuropa.hu.

A Fővárosi Törvényszék nem jogerős ítélete szerint tizenöt napon belül ki kell adni a kért adatokat, mert kiemelt közérdek fűződik azok megismeréséhez. Ezt az információt korábban közérdekű adatigénylésben próbálta megtudni a Transparency International Magyarország (TI), de miután az NKI elutasította, bírósághoz fordult.

A törvényszék kimondta, hogy az NKI nem indokolta meg kellő alapossággal, miért kellene titokban tartani az állam ezzel kapcsolatos számításait. Az Alaptörvény ugyanis garantálja a közérdekű adatok nyilvánosságát; csak alapos indokkal lehet eltekinteni ettől.

A tárgyaláson az NKI azt mondta, hogy hiába jelentkezett három cég is a közbeszerzési eljárásra, nem zárult le, még csak most kezdődnek a tárgyalások, a vállalatok most fognak ajánlatot tenni, emiatt az állami szervezet által készített számítások fontos szerepet fognak játszani a tárgyalások során. Ezért döntést előkészítő dokumentumnak minősül, amely a törvény szerint nem nyilvános adat .

Az NKI szerint nem tenne jót a versenynek, ha a cégek megtudnák, az állam hogyan kalkulál a megtérülést illetően, mert az befolyásolhatja a vállalkozások ajánlatát. A kiírás szerint a nyertes cégnek a koncesszió első tíz évében több száz kilométernyi utat kell építenie és bővítenie, vagyis be kell fektetnie, amiért az állam fizet. A Szabad Európa szerint a koncessziós szerződést decemberig meg akarja kötni a nyertes céggel.

A közbeszerzési eljáráson a Themis Magántőkealap, az osztrák Strabag és a lábatlani Dömper Kft. lett a három befutó.

Ahogy arról korábban a Napi.hu is beszámolt: a pályázók között ott van a Dömper Kft., amely egy lábatlani székhelyű, 1989-es alapítású cég, tavalyi árbevétele csaknem 26 milliárd forint volt. Több közbeszerzést is nyertek az utóbbi években. A második az osztrák Strabag AG vezette konzorcium (tagjai a Strabag Motorway Gmbh, a Colas és a Societe de Partenariats et de Projects Nouveaux). A harmadik jelölt, a Themis Magántőkealap vezette konzorcium (tagjai a Mészáros-féle Konzum PE Magántőkealap, a szintén Mészáros Lőrinc többségi tulajdonába tartozó Opus Global Nyrt., az Opus Bridge és New way magántőkealapok, valamint további három magántőkealap: a Cronus, a Via és a Vesta).