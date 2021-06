A beszélgetésen biztosítottak mindenkit arról, hogy önmagában a koncesszióba adás nem növeli majd a pályadíjakat, vagyis mind az útdíj, mind pedig az e-matrica ára az inflációval emelkedik majd.

A kormányzati érvelés szerint azért kellett kiírni a pályázatot, mert elapadnak az útépítésre szánt kormányzati források és nem szeretnék feladni az autópálya-fejlesztéseket.

Az állam egészen az utolsó pillanatig, vagyis az aláírásig „meggondolhatja magát”. Erre a vonatkozó törvény közelmúltbeli módosítása ad lehetőséget - olvasható a portálon.

A nyertesnek vállalnia kell az előzetesen rögzített fejlesztések, illetve útfelújítások megvalósítását. Ide tartozik például az M1-es Bicskét, Komáromot és Tatabányát érintő vagy az M7-es Székesfehérvárt, Szabadbattyánt és Balatonvilágost is érintő szakaszának sávbővítése, továbbá az M3-as meghosszabbítása a keleti országhatárig.

A hvg.hu szerint Rogán Antal a koncessziós kiírásért felelős Nemzeti Koncessziós Irodát (NKI) felügyelő Kabinetirodát vezető miniszter arról beszélt, hogy a 35 éves szerződés elszámolása forintban lesz. Ez nagy különbség az M5-ös és az M6-os autópályákra kötött konstrukciókkal, azok ugyanis euróban vannak. Így azok esetében az árfolyamkockázat az államot terheli, az új koncesszió esetében a koncesszort, a pályázat nyertesét fogja.

Az útdíjakat továbbra is az állam fogja szedni, azok továbbra is a költségvetésbe folynak be. Az NKI a konstrukciót úgy tervezi, hogy a befolyó útdíjak összege mindig valamivel magasabb lesz, mint a kifizetett rendelkezésre állási díj. Egyelőre nem tudni, lesz-e olyan gazdasági szereplő, aki ilyen összegű díj fejében elviszi a koncessziót, vagy csak drágább ajánlatok érkeznek majd.

A héten derült ki, hogy az állam 35 évre koncesszióba kívánja adni a mintegy 2000 kilométeres autópálya-hálózatot. A koncesszió magában foglalja a felújítást, az üzemeltetést, a fenntartást és a bővítést is.

