Az Adidas közölte, hogy nem tudják, hogy a névtelen levélben érkezett vádak megalapozottak-e, de mindenesetre komolyan veszik azokat és egy független vizsgálat során próbálják meg kideríteni, mi igaz közülük. Az intézkedés azután történt, hogy a Rolling Stone magazin részletesen beszámolt, Kany West miként tartotta félelemben és zaklatta kollégáit - írja az Index.

Állítólag még volt feleségéről, Kim Kardashienről is mutogatott a dolgozóknak meztelen fotókat. A magazin írt a névtelen levélről, amelyben azt is felróják, hogy a sportszergyártó közép- és felsővezetői gyakran hunytak szemet a muzsikus kirívó viselkedése felett. Arról már korábban is érkeztek jelzések, hogy a divatmárkájánál dolgozókkal szemben gyakran viselkedett megengedhetetlenül, zaklatta a női alkalmazottakat és teremtette meg a félelem légkörét a munkahelyen.

A cikk szerint többen beszámoltak egy 2017-ben történt esetről, amikor Kínába utazott, hogy megnézze a legújabb Yeezy sportcipőjének az elkészült próbadarabját. Amikor megpillantotta a cipőket, magából kikelve elkezdett ordítani, hogy ez hol van az általa megálmodottaktól, majd az egyik nő vezetőjének mondott nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket. A bemutatóteremben jelenlévő Adidas-vezetők meg sem mukkantak és szóvá sem tették viselkedését. A névtelen levélben feltárt múltbéli esetek érdekes módon azért kaphattak komolyabb figyelmet, mert nemrégiben neveztek ki új vezérigazgatót az Adidasnál. Vélhetően a leírtak nem állhatnak messze a valóságtól, mert a rapper kínos viselkedése már jó ideje köztudott a vállalat minden szintjén, csak eddig senki nem mert lépni, vélhetően üzleti megfontolásokból.