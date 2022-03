A Metrans logisztikai vállalat jövőre kezdi a zalaegerszegi konténerterminál építését – mondta a Világgazdaságnak Kiss Péter, a Metrans-csoport elnök-vezérigazgatója. Azért indították el a beruházást, mert élénkül a forgalom az adriai szállítási vonalon. Fejlődik a koperi és a trieszti kikötő, de Rijekában is új befektetések történnek, például a Maersk hajótársaság komplett kikötőrészt alakít ki.

Eljön az idő, amikor mind a három kikötőt arányosan kell kiszolgálniuk. Csehországban már kipróbálták, milyen naponta irányvonatokat indítani minden kikötőbe, de azt tapasztalták, hogy ilyen gyakorisággal nem lehet szerelvényeket közlekedtetni például Hamburg és Kassa vagy Hamburg és Budapest között. Ezért az adriai kikötőkből érkező vonatokat a zalaegerszegi központ kezeli és indítja majd tovább Ausztria, Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország termináljai felé. A beruházás 40 millió euróba kerül, az átadás első lépése, a vasútüzem indítására 2024-ben lehet.

A beruházással példát szeretnének mutatni arra, hogy a vasút területén is működik, amit az Európai Unió is elvár, azaz, hogy az infrastruktúra-eszközöket hozzáférhetővé kell tenni harmadik felek számára, nincs diszkrimináció. A létesítményt tehát megnyitják minden olyan vállalat előtt, amely erre igényt tart. Érkeztethet ide vonatot és indíthat is innen bárki szerelvényt.