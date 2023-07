Az árstop július végi kivezetésével nem maradnak kedvezmény nélkül a vásárlók, és nem fenyeget az a veszély sem, hogy a hatósági árazással érintett alap-élelmiszerek ezután jelentősen megdrágulnak. Augusztus elsejétől a húsz termékcsoportot érintő kötelező akciós rendben a legkisebb előírt kedvezmény mértéke az eddigi 10-ről 15 százalékra nő. Az árstopos termékek átkerülnek ebbe a rendszerbe, vagyis továbbra is kedvezményesen lesznek kaphatók, csak a kedvezmény jellege lesz más. Ez azt jelenti, hogy az árstop kivezetésével nem jár rosszabbul a vásárló, hanem már egy szélesebb termékkörben jut engedményekhez – mondta a Napi.hu-nak az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Vámos György felidézte, hogy a június óta érvényes kötelező akciózásokkal egy olyan leárazási pályát jelölt ki a kormány, ahol szükségesnek tartja az árak csökkentését, hogy a családok olcsóbban jussanak hozzá egyes alapvető élelmiszerekhez. A feladat nem egyszerű, hiszen a kereskedők ebben az esetben is átadják az árengedményt a vásárlóknak, viselik az akciózás terhét.

Az árfeltüntetés mellett az előírt, minimális készletek és a beszerzési ár számítása az, amire különösen ügyelniük kell az üzleteknek, a szabályok összetettsége miatt – fűzte hozzá.

Megy is az árstop, meg marad is

>>> Lekerül az ársapka a termékekről. Bővebben >>>

Az árstop félezer milliárd forinttal támogatta a családokat

A szakértő szerint a rendszer zökkenőmentesen működik, amiatt is, mert rugalmasabb, mint az árstop, amelynek kivezetésében szerepet játszik, hogy az infláció mostanra olvadni kezdett. Az sem titok, hogy tetemes veszteséget okozott a kereskedelemnek az árstopos hatósági árazás, mivel ezek az árak már jó ideje alacsonyabbak, mint az érintett alap-élelmiszerek beszerzési árai.

Az árstop a 2022. februári bevezetése óta, másfél év alatt több mint 500 milliárd forinttal támogatta a családokat a vásárlások során – jelezte a főtitkár, ami azt jelenti, hogy becslése szerint ekkora árbevételt engedtek át a kereskedők a fogyasztóknak.

A kötelező akciók eredményességét a júliustól érvényes árfigyelő rendszer is támogatja, amellyel egy valós idejű, azonnali lehetőséget kaptak a vásárlók az árkeresésre. Azaz, egy olyan tájékozódást segítő rendszerhez férnek hozzá, ahol napi gyakorisággal, a szó szoros értelmében élőben követhetik az aktuális árakat, akár az áruházi látogatás előtti utolsó pillanatokban, vagy amikor összeállítják a bevásárlólistát.

Az árfigyelő erősebb versenyt gerjeszt a piacon, és ezzel segíti az infláció letörését is. Az infláció letörésében több elem mozog egyszerre, így egyaránt sokat számít, hogy csökkennek az élelmiszeripari átadási árak, illetve az, hogy a kötelező akciós rendszerben számos terméket olcsóbban kell adni. Számítanak a kereskedők által meghatározott, piaci alapú akciók is – mondta a főtitkár.

A kisboltokat is befolyásolja

Vámos György kitért arra is, hogy az árfigyelő rendszerben a hat legnagyobb piaci szereplő (Lidl, Aldi, Tesco, Auchan, Spar, Penny) árait lehet követni. A rendszert figyelik a gyártók is, illetve a kisebb, önálló üzletek üzemeltetői, akikre kereskedelempolitikai okokból nem terjed ki kötelező erővel az árfigyelő, ezzel együtt befolyásolja őket a láncok árversenye. Továbbá, információt merítenek a hatóságok is, egyrészt követve az árak változásait, az infláció letörésének eredményességét, másrészt a szabályok megtartását.

A kisebb boltoknak is oda kell figyelniük az áraikra, ösztönző erővel hat rájuk a rendszer, mert a vevőik is követik a nagy láncok kínálatát, a kedvező vásárlási lehetőségeket. A kisboltoknak ugyanakkor megmarad az az előnyük, hogy elérhetők a lakóhelyek közelében, és személyes a kiszolgálás – jegyezte meg Vámos György.

Hozzátette: a minden élelmiszer-kereskedőre kötelező árstoppal szemben a kötelező akciózás csak a minimum egymilliárd forint éves árbevételű vállalkozásokra vonatkozik, amely szintén könnyebbséget jelent a legkisebb piaci szereplőknek. Emellett, a jogszabály lehetővé teszi, hogy ha egy adott termékkörben az üzletben nem árusítanak legalább ötféle terméket, akkor abban az árucsoportban nem kell érvényesíteni az előírt kedvezményt.

A kereskedők az infláció elleni intézkedéseket lényegében úgy könyvelhetik el, hogy ezek egyfajta befektetések annak érdekében, hogy visszatérjen a vásárlások lendülete, javuljon a bolti értékesítés volumene, és újra növekedésnek induljon a piac

– hangsúlyozta.

Jön a Szép-kártyás vásárlás

A kereskedelmi szövetség főtitkára kitért rá: augusztus elsejétől még egy intézkedés lép életbe, mégpedig a Szép-kártyák felhasználása a hideg élelmiszerek vásárlásakor.

A nyári forgalmat minden bizonnyal erősíteni fogja, hogy a jövő héttől beváltható lesz a Szép-kártya az élelmiszerüzletekben. Ez nem okoz olyan nagy feszültséget a vendéglátósok, szállásadók körében, mint ahogy attól korábban tartottak, mivel a szállásokat jellemzően már korábban lefoglalták a családok. Másrészt, mindig maradtak olyan, fel nem használt összegek a Szép-kártyákon, amit nem tudtak elkölteni, ez várhatóan apadni fog a lehetőséggel, élénkül a fogyasztás – mondta.

A tényekhez tartozik továbbá, hogy a gazdaság ösztönzését szolgáló cafetéria rendszerben mindig a bolti élelmiszer vásárlásra fordítható juttatások voltak a legnépszerűbbek.

Vámos György szerint ezzel a lehetőséggel, illetve az infláció érzékelhető fékeződésével, az egyes élelmiszerek árának tartós csökkenésével, vagy például az iskolakezdés közeledtével menetrendszerűen megnövekedő vásárlásokkal valószínű, hogy az elkövetkező időszakban javulhat a fogyasztási cikkek piacának helyzete.

Nyilván a döntő az, hogy a gazdaság egészének helyzete, ezen keresztül a jövedelemkiáramlás hogyan alakul, és miután a foglalkoztatás szintje magas maradt Magyarországon, van esély arra, hogy ha az infláció mérséklődik, akkor a fogyasztási piac erősödni fog – összegezte a szakértő.

(Thurzó Katalin)