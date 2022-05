Ami számomra Kati közéleti sikereinél is fontosabb, hogy ő elsősorban anya és feleség - mondta Veres István, Novák Katalin köztársasági elnök férje a Mandinernek adott interjújában. A média kiderítette róla, hogy az MNB-ben dolgozik pénzügyi szakemberként, ő felel az ország aranytartalékáért.

Alapvetően fedi a valóságot ez az állítás, azzal a kiegészítéssel, hogy az ország aranytartalékáért nem csupán ő, hanem sok más szakember is felel - árulta el a "first gentleman" a lapnak. A vásárlás, a szállítás, a tárolás és őrzés is külön feladat, a legfelső döntéshozó szerv pedig az MNB monetáris tanácsa. Ő ennek a folyamatnak a részese, annak a szakterületnek a vezetőjeként, amely a vásárlásokért felel.

Magyar­ország aranytartaléka jelen pillanatban 94,5 tonna. Ez körülbelül 7500 olyan aranyrudat jelent, amilyet a filmekben is lehet látni. Veres István csapatának munkája nem kizárólag az aranytartalékhoz kapcsolódik, a teljes deviza­tartalék kezeléséért és a monetáris politika piaci végrehajtásáért is ők felelnek.

Az interjúból kiderül, hogy a szakember a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF) is végez tanácsadói tevékenységet, főleg olyan országokban, ahol a monetáris politika vagy a pénzügyi piacok a fejlődés korai fázisában vannak, és a továbblépéshez, a javuláshoz tanácsokra, útmutatásra van szükség. Foglalkozott már Sierra Leone, Gambia, Pápua Új-Guinea és Botswana monetáris politikájának támogatásával.