Jelenleg három olyan, sokakat érintő családtámogatási forma is létezik, amelyeknek a jelenlegi szabályok szerint december 31-én lejár az igénylési határideje:

a babaváró hitel;

a falusi csok;

és az otthonfelújítási támogatás.

Egyelőre ezek egyikét sem hosszabbította meg hivatalosan a kormány: a Magyar Közlönyben még nem jelent meg semmiféle hivatalos értesítés a babaváró hitellel, a falusi csokkal és az otthonfelújítási támogatással kapcsolatban.

Orbán Viktor megígérte, hogy marad a babaváró hitel

A babaváró hitel meghosszabbítására még a nyáron ígéretet tett a kormány, majd Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti évértékelő beszédében is a babaváró hitel megtartásának fontosságáról beszélt. A kormányfő kijelentette: szerinte csak az a családtámogatási rendszer a jó, amelyik hosszú távon és kiszámíthatóan működik.

A babaváró hitelnél a maximum 10 millió forintos hitel már egy gyermek megszületése esetén kamatmentessé válik, három gyermek esetén pedig támogatássá alakul.

A program indulásához képest az összeg a magas idei infláció és a meredeken megemelkedett lakásárak miatt egyre kevesebbet ér a gyermeket vállalóknak, a kamatmentesség viszont sokkal többet. Változás mindkettőben elképzelhető, ahogyan az is, hogy a jelenleg szabadon felhasználható összeget valamilyen konkrét célra lehet majd elkölteni – hívják fel a figyelmet a Bank360 elemzői.

Várhatóan marad a csok is, legfeljebb némi módosítással

A falusi csokot is csupán december 31-ig hosszabbította meg korábban a kormány. Mindeddig ennek a folytatásáról sem adtak ki rendeletet, azonban a miniszterelnök sajtóinterjújában ezt a támogatást egyértelműen olyanként említette, ami 2023-tól is megmarad, és nem is lesz benne változás januártól.

A falusi csokkal szemben a csok folytatódásához nincs szükség új jogszabályra, hiszen annak jelenleg nincs igénylési határideje. Ettől azonban lehetnek változások benne, de a miniszterelnök szerint csak 2023 második felétől.

A babaváróhoz hasonlóan a csoknál is módosulhat az igényelhető összeg, a felhasználás szabályai, valamint a kedvezményes hitel feltételei, hiszen a Bank360 szerint a fix 3 százalékos csok-hitel a jelenlegi, 10 százalékot is meghaladó lakáskölcsönök idején szinte már ajándéknak számít.

Az otthonfelújítási támogatás végleg lejár

Az év végén lejáró családtámogatási formák egyikeként az otthonfelújítási támogatás várhatóan végleg kifut az év végével. A miniszterelnök az év végi kormányinfón egy lejáró családtámogatást emlegetett: kizárásos alapon ez nem lehet más, mint a legfeljebb három millió forintig igényelhető otthonfelújítási támogatás.

Orbán Viktor beszéde után látott napvilágot a rendelet, amely szűk körben, speciális esetekben engedi meg a gyermeket nevelők által megszerezhető otthonfelújítási támogatás igénylésének a benyújtását további három hónapig, március 31-ig. Ezeket a kivételes eseteket és a kormányrendelet tartalmát ITT foglaltuk össze.

Mindezek alapján a 2022-ből hátralévő néhány napban az várható, hogy a falusi csok és babaváró támogatás meghosszabbításáról is hamarosan megjelennek az új kormányrendeletek, amelyekben az lesz a nagy kérdés, hogy egyszerűen kitolják ezek igényelhetőségét további félévvel vagy egy évvel, vagy egyúttal a szabályaikon is változtatnak-e valamit – vonja le a tanulságot a Bank360.hu.