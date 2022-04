A MÁV közleménye szerint a rendkívül népszerű Balaton24 és Balaton72 termékek, illetve annak 26 év alattiaknak szóló változatai, korlátlan számú utazásra jogosítanak a Balaton körül. Ezek a jegyek kedvező ajánlatot nyújtanak a már Balatonnál levők részére a tó partján elérhető turisztikai attrakciók felkeresésére is. Tavaly több mint 29 ezer darabot váltottak a termékcsalád tagjaiból.

Idén a Balaton24/72 Duo termékkel már nem találkozhatnak az utasok. A megújult Balaton24/72 jegy azonban érvényes a tó keleti partján közlekedő Volánbusz járatokra is, így körbeutazható a tó, ugyanazzal a jeggyel elérhetőek a turisztikailag népszerű, vasúttal ki nem szolgált települések is. Így ezekkel a jegyekkel elérhetővé válik akár Tihany is, valamint használható a tóparton a vasútvonallal párhuzamosan közlekedő Volánbusz járatokon is, a korábbi felhasználási területeken túl - írja a MÁV.

Hol lehet megvásárolni?



A Balaton24 és Balaton72 2022. április 15-től november 1-ig minden napra megváltható a MÁV-Start pénztáraiban, automatáiban, valamint online (interneten és a MÁV applikációban) is. Automaták a Balaton mindkét partján egyes, nagyobb utasforgalmú megállókban és állomásokon megtalálhatók.

Balaton napijegy árak



A Balaton24 ára pénztárakban és automatákban 1090 forint, online felületen 981 forint lesz, 26 éven aluliaknak pedig a pénztárakban és automatákban 750 forint, online 675 forint. A Balaton72 ára pénztárakban és automatákban 2740 forint, online felületeken vásárolva pedig 2466 forint. A 26 éven aluliak számára pénztárakban és automatákban 1830 forintért, online 1665 forintért vásárolható meg.

Bakony napijegy

A tavaly bevezetett Bakony napijegy a MÁV-Start híres, egyik legszebb vonalán, a Cuha-patak völgyében futó Veszprém–Győr vasútvonalon és a Volánbusz néhány környékbeli járatán korlátlan utazási lehetőséget biztosít az érvényesség napján. A napijeggyel a Bakony népszerű kirándulóhelyei egyetlen jeggyel megközelíthetők. A tavalyi bevezető évben 1300 darab Bakony napijegyet értékesített a vasúttársaság.

A Bakony napijegy 2022. április 15-től június 18-ig és 2022. augusztus 29-től október 31-ig csak szombati, vasárnapi és ünnepnapi közlekedési rend szerinti napokra váltható meg; míg 2022. június 19-től augusztus 28-ig mindennap megvásárolható.

Bakony napijegy árak