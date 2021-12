A balatoni ingatlanpiacon nem látszott 2021-ben, hogy válságos időket élnénk - írja a 24.hu a tó körül folyó körül folyó csatározásokat összefoglaló cikkében. Az árak elképesztő ütemben emelkedtek, amiben valószínűleg szerepet játszott a járvány is: sokan döntöttek úgy, hogy a nagyvárosokból, főleg Budapestről – élve a távmunka-lehetőségekkel – élhető környékre teszik át a bázisukat. Így egyesek stabilan leköltöztek a balatoni régióba, mások inkább üdülőt vettek, hogy az idejük nagy részét ott töltsék.

Eközben irtózatos mennyiségű állami pénz áramlik a térségbe, amit persze az ingatlanfejlesztők, beruházók, pénzemberek is megorrontottak. Így a Balaton minden szegletében nagy volumenű építkezések kezdődtek. A média sokat foglalkozott azzal, hogy a Balaton körüli választási körzetek fideszes országgyűlési képviselői – egy kivétellel – mennyire nem foglalkoznak a térséget lebetonozni kívánó beruházásokkal, az aránytalan túlépítésekkel.

A számos egyéb példa mellett országos botrány lett a balatonaligai tópartra tervezett, leginkább egy óriási luxushajóra emlékeztető, 92 lakásos társasházból. A NER-közeli befektetők Balatonvilágos önkormányzata elől – hathatós állami segítséggel – szerezték meg a telket, terveik nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kaptak. Már a kormányhivatali engedélyek is megvoltak, de a felháborodás miatt a Miniszterelnökség visszavonta a nemzetgazdasági kiemelést, ezzel együtt az építési engedélyt is.

Mióta kiderült, hogy NER-közelbe kerül a balatonvilágosi Club Aliga, azaz az egykori pártüdülő komplexuma, a világosiak megrettentek. Nagy nehezen elérték a rendszerváltás után, hogy ne csak az állampárt kiváltságosai járhassanak be a területre csobbanni, de most megint kísértetiesen hasonló helyzet van kialakulóban. Október elején lakossági tájékoztatót szervezett a beruházó Pro-Mot Hungária Kft., amelyen kiderült, hogy a terület egyik fele lakóövezet lesz, a másik turisztikai; hogy szabályozott keretek között látogathatják majd a strandot a helyiek, hogy a móló helyett máshol tudnak majd korzózni, és hogy az állami tulajdonú utakra, nem biztos, hogy mindenki be fog tudni hajtani.