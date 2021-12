Az illegális stégek, illetve bejárók és feltöltések miatt több mint egy-egy hektárnyi nádas tűnt el tucatnyi tóparti település, köztük Balatongyörök partjairól 4-5 év alatt – mondta Pomogyi Piroska, a balatoni nádas-felméréseket több évtizede végző hidrobiológus a Balatoni Szövetség (BSz) egy tavalyi elnökségi ülésén.

Két konkrét balatongyöröki eseten keresztül mutatja be a hirbalaton.hu portál, hogy mennyire kilátástalannak tűnik a Balaton illegális feltöltése, illetve az az engedély nélküli bejárók, stégek elleni küzdelem. Az egyik esetben 4-5 éve a Horgász utcai DRV horgásztelep szomszédságában kavics és föld betöltése révén mintegy 400 négyzetméterrel növelték a teleknagyságot a Balaton kárára. A portál szerint az ingatlan tulajdonosa kis kerti épületet és egy grillsütőt is épített a kibővített területére, amihez stégben végződő vízi bejárót is kialakított. Akkor a bejelentések nyomán nagy erőkkel kivonultak a hatóságok, majd nem történt semmi. Azóta sem állították helyre a vízpart eredeti állapotát. A portál még augusztus elején rákérdezett a vízügyi hatósági jogkörrel rendelkező katasztrófavédelemnél, hogy a tómederben történt magánterület-növelés ellen miért nem történt eddig semmi. A kétszer is feltett kérésre azóta sem érkezett válasz.

A másik györöki esetben a Szép Balaton vízparti üdülőtelep szomszédságába 2018-ban érkezett új tulajdonos. A vízparti területek megvásárlása után rögtön belekezdett egy bojlis horgászatra épülő vállalkozás beindításába Pikkely tanya néven. A helyiek beszámolója szerint a területen található növényzet egy része hamarosan eltűnt, és földmunkálatokat is végeztek.

A területre kisebb építmények kerültek - a partvonal közelébe, holott a Balaton-törvény és a helyi szabályok is tiltják a medervonaltól kifelé eső 30 méteres sávban az építkezést - a nádasban pedig újabb járatok, horgászstégek keletkeztek.

Az önkormányzatok azon kívül, hogy az észlelt törvénysértéseket jelzik az illetékes hatóságoknál, nem tehetnek sokkal többet – mondta a portálnak Biró Róbert polgármester. Ebben az esetben is tettek bejelentést szabálytalan építkezés miatt, ami alapján eljárás is indult. A hatóság több mint egy éve bontásra kötelezte a tulajdonost – írja a hirbalaton.hu.

A Balaton vesztésre áll mindaddig, amíg a jogszabályok nem egyformán vonatkoznak mindenkire és a jogalkotó nem ad megfelelő eszközöket a hatóságok kezébe, hogy az általa hozott jogszabályokat maradéktalanul betartassa az állampolgárokkal – summázta a helyzetet Balatongyörök polgármestere.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálata küldött egy választ a portálhoz, ám abban a szóban forgó – és más – konkrét esetekről vajmi kevés szó esett. Hosszasan fejtegették viszont, hogy mi is a dolga a katasztrófavédőknek, mint vízügyi hatóságnak. Például: ha bejelentést kapnak engedély nélkül, vagy nem megfelelő módon létesített víziállásokról, akkor ezek eltávolítására kötelezik a létesítőt.