Tihany az egyik leghíresebb turisztikai központ a Balaton környékén. A település a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, Natura 2000-es természetvédelmi terület, világörökségi várományos és Európa Diplomás. Az elmúlt években azonban a látványosságai mellett egyre többet hallunk az építkezéseiről is - írja a Telex a településről készült hosszú riportjában. A zöldet és a levendulát lassanként felváltja a beton, a kávézókba kihívás lassan úgy leülni, hogy ne félkész épületekre nézzünk a tejeskávé mellett.

Tihany régészeti értékű, Balatonra panorámás része, az Óvár fontos központja lett Magyarország úgynevezett gazdag embereinek. Itt szomszédol egymással Rogán-Gaál Cecília és Dzsudzsák Balázs, és itt pihen meg Mészáros Lőrinc, aki 2014-es nyaralója mellé 2020-ban, előző feleségével, 525 millió forintért vett gyümölcsöst a környéken a Porsche Hungária ügyvezető igazgatójától, Eppel Jánostól.

2021-ben Mészáros Lőrinc egy üzlettársa is telektulajdonos lett Tihanyban, Keszthelyi Erik 809 millió forintért vett egy 2502 négyzetméteres, mezőgazdasági területként nyilvántartott telket.

Mészáros 2014-ben és 2020-ban szerzett területein hivatalosan gazdasági épületek vannak. Szintén 2020-ban lett Matolcsy György egyik unokaöccsének is telke az Óváron: a 805 négyzetméteres területen papíron úgyszintén gazdasági épület áll. Ugyanebben az évben, a Rogán-pár válása után Cecília tihanyi nyaralójáról szóltak a hírek – a fitneszvállalkozó is Tihanyban szerzett nyaralót, pontosabban papíron „gazdasági épületet” egy kétezer négyzetméteres telken, melyet 143 millió forintért vett.

Nem véletlen, hogy papíron minden ingatlan gazdasági épület. A település érintett részén csak agrárcélokra lehetne házat építeni, nyaralásra nem, mint ahogy a szabály szerint az úszómedencét sem lehetne víztározónak nevezni.

Egy műszaki, tervezői munkái folytán a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tevékenységére is jól rálátó, névtelenül nyilatkozó informátor szerint „itt az a módi, hogy valaki vesz egy telket, mert a telek egy része beépíthető gazdasági épületként. Az építés feltétele a szőlőtelepítés, melyet az épület elkészülte és jogos használatba vétele után hagynak elpusztulni, esetleg lekaszálnak, mondván, hogy hát, kipusztult, valami történt vele. Az épület kicsit nagyobb, mint ami lehetne, lehet úszómedencét is rendeltek mellé tüzi víztározó címén, de azt senki sem nézi.”

A tihanyiakat a nyaralóvá áthekkelt mezőgazdasági épületek zavarják leginkább, hanem a nagyobb beruházások, amik szerintük turisztikailag és infrastrukturálisan is problémákat jelenthetnek majd a településnek. Szerintük Tihanyra a szezonban „így is ki lehet tenni a megtelt táblát”, és attól félnek, hogy ezt tovább feszítené, ha még százak költöznének oda. „Nem bírja ezt el infrastrukturálisan ez a település, terveket arra pedig eddig nem látunk, hogy az önkormányzat ezt hogy oldaná meg. Ahol megjelenik több száz ember hirtelen életvitelszerűen, az környezetszennyezéssel is jár. Tihanynak ez a fajta fejlődés nem érdeke."