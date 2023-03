A badacsonyi vendéglátóhely kifejezetten olcsónak számít a Balatonnál: egy tavalyi körkép alapján 30-ból csak kettő helyen volt a sima lángos 800 forintnál olcsóbb – írja a G7.

Kimondani is sok a balatoni szállásdrágulás mértékét Nem egységesen drágulnak a balatoni pihenőhelyek, de akár negyven százalékos drágulással is számolhatunk némely szálláshely esetében. Amúgy mindennek emelkedik az ára a tónál. Bővebben>>>

Míg tavaly a Badacsony Bisztróban 650 forint volt egy sima lángos, ma ezért már csaknem ezer forintot kérnek el, ami összességében 46 százalékos áremelés. A lángosárak a következőképpen alakultak:

a sima lángos 650 forint helyett 950 lett (+46 százalék)

a sajtos 990 forint helyett 1350 (+36 százalék)

a sajtos-tejfölös 1250 forint helyett 1550 (+24 százalék).

Ennél is drágábbak lehetnek a balatoni ételek

A tulajdonos szeretné elkerülni a további áremelést, de elképzelhető, hogy a szezon kezdetéig még 10 százalékot kénytelen lesz emelni.

Még egy sima lángost sem kaphatnak 900 forint alatt a Balaton-parton az ott nyaralók, a sajtos-tejfölösé pedig könnyedén meghaladhatja a 2000 forintot is.

A növekvő árak a lángosozók tavaly is érezték, hogy csökkent a forgalom – bár a bevétel nem –, most pedig többen is említették, hogy az elmúlt évek legnehezebb időszakára készülnek.

Egy keszthelyi retró lángosozó május elején tervez nyitni, így még egyetlen beszállítóval sem beszéltek, illetve a területi szerződést sem újították meg. A tulajdonos arra számít, hogy a tavalyi 700 forintos sima lángos ára 900 forintra, míg a sajtos-tejfölös ára 1500 forintról 1900 forintra fog emelkedni.