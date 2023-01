Mint arról beszámoltunk, 15-20 százalékkal drágulhat a bankolás, a tavaly kivetett különadó hatására minden korábbinál több cég emelhet tarifát. A kártyás fizetés ingyenes, és havi két készpénzfelvétel is díjtalan, 150 ezer forintig. Ám a számlavezetés egyre többe kerül: az ügyfelek többsége tavasztól, egy részük pedig már januártól nagyobb levonásokkal szembesülhet.

A legszegényebbek csak az úgynevezett alapszámlák közül válogathatnak, amelyekért akár havi 3000 forintot is elkérnek a bankok – írja a Pénzcentrum. Ez alapján érdemes megnézni, hol mennyibe kerül a számlanyitás, és fejleszteni a pénzügyi tudatosságot, ami a magyarokból egyelőre hiányzik.

A Magyar Nemzeti Bank legújabb adatai azt mutatják, hogy 2022 első felének végén körülbelül 10,6 millió bankszámlát vezettek Magyarországon, ezek döntő többsége pedig (hozzávetőleg 9,58 millió) magánszemélyek birtokában volt.

Duplázódtak a költségek

2010 és 2020 között a számlavezetés két és félszeresére, a készpénzfelvétel költsége pedig duplájára nőtt és a rendszeres átutalás díja is 40 százalékos növekedést produkált.

2021 közepétől minden alkalommal nagyot drágultak a banki költségek, amikor csak azt a jogszabályok lehetővé tették a pénzintézeteknek, aminek nyilvánvaló oka a történelmi magaslatokat elért infláció, a költségeket pedig a pénzintézetek az ügyfelekre hárítják.

Több bank között az OTP Bank üzletszabályzatában is szerepel az a kitétel, hogy a „szerződés alapján felszámított fix díjak a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) alapján, annak mértékével, évente, a megelőző év december 31-i mértékhez képest automatikusan módosulnak”, vagyis idén várhatóan a szokásosnál nagyobb mértékben drágulnak a legtöbb szolgáltatás díjai. A bankszámláknál nincs ilyen szigorú kitétel, a pénzügyi szolgáltatók akár év közben is változtathatnak ezen termékeik árazásán.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2021-es Fizetési Rendszer Jelentésében az MNB is szigorított. A számlavezetésért, a megbízásokért és sok egyéb díjtételért is nagy összegeket szednek be a magyarokról, magyarországi bankszámlák költségei relatíve magasak.

Az MNB 2022-es jelentéséből kiderült, gyakran a fizetési szokásokhoz sem igazán illik az aktuális csomag.

Egy csoporton belül mindig van olyan ügyfél, aki tízszer többet fizet a többinél

Az elektronikusan aktív ügyfeleknek, azaz a lakosság körülbelül harmadának érheti meg csomag alapú árazást alkalmazó számlacsomagra váltani, de egyéb konstrukció választásával is jelentős költség spórolható meg.

A lebonyolított tranzakciószám szerinti csoportok mindegyikére igaz, hogy abban van legalább egy olyan ügyfél, akinek több, mint tízszer akkora az átlagos havi költsége, mint egy ugyanabba a csoportba tartozó másik ügyfélnek.

Ahhoz, hogy valaki bankszámlacsomagot váltson, érdemes feltennie magának a következő kérdéseket, hogy ezeket a tényezőket figyelembe véve tudjon dönteni: