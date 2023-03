A korábbi években a pénzromlás csekély üteme miatt a bankok is csak visszafogottan drágítottak. 2022-ben azonban átlagosan 14,5 százalékkal nőttek az árak. Ezt a megnövekedett áremelkedést pedig a bankok is beépítik az ügyfelek költségeibe. Április elsejétől a K&H és a Raiffeisen Bank, májustól pedig az Unicredit és a CIB Bank is megemeli a bankszámlavezetéshez kapcsolódó díjakat – írja az Énpénzem.

A K&H áprilistól a lap számításai szerint 20 százalékkal emeli az árait. A Minimum plusz csomag havi díja 866 forintról 1 036 forintra emelkedik. A magasabb csomag havi díja közel ötödével kerül majd többe.

A Raiffeisen is április 1-jével növeli a díjait. Aki nem fizet elég gyakran bankkártyával, azok 15 százalékkal többet fizethetnek a bankszámlavezetésért. Az automatikus sms díját is közel 30 forintra emeli a bank.

Az Unicredit és a CIB Bank májustól érvényesíti az inflációs díjemelést. Utóbbinál az ECO számlacsomag havi díja az emelés után megközelíti a 3 ezer forintot is.

A leggyorsabb az OTP volt

Az OTP-nél az összes számlacsomagban emelkedett a számlavezetés és az átutalás díja bankon belül és kívül egyaránt. A változás érinti az egyszeri és rendszeres, valamint a csoportos beszedési megbízásokat is. A nem ingyenes készpénzfelvételi tranzakciók díja is nőtt, a pénztárban és az ATM-eknél is nőtt az ilyen esetben minimum kifizetendő összeg.

A számlavezetési díj havi néhányszáz forinttól akár közel hatezer forintba is kerülhet. A számlacsomagtól is nagyban függ ez az összeg, de még az is befolyásolja, hogy papíralapon vagy elektronikus úton kéri az ügyfél a számlakivonatot.

Az összes bankkártyahasználathoz kapcsolódó költséget megemelte a bank.

Egy sima forint alapú betéti kártyáért az eddig 6 712 forint helyett közel nyolcezret kell fizetni évente.

A havi 2 ingyenes tranzakción (150 000 Ft-ig) túlmenően többe kerül majd a készpénzfelvétel minimális és maximális díja.

Már az ATM-es készpénzbefizetésért és az egyenleglekérdezésért is fizetni kell.

A késedelem és a hitelkeret túllépésének költsége, valamint a zárlati díj is emelkedett.

A különadó miatt fizethetnek többet az ügyfelek

2021 közepétől minden alkalommal nagyot drágultak a banki költségek, amikor csak azt a jogszabályok lehetővé tették a pénzintézeteknek, aminek nyilvánvaló oka a történelmi magaslatokat elért infláció, valamint a kormány által kivetett extraprofitadó. A költségeket pedig a pénzintézetek az ügyfelekre hárítják.

Több bank között az OTP üzletszabályzatában is szerepel az a kitétel, hogy a Központi Statisztikai Hivatal inflációs adatai alapján emelhetik a díjaikat. A bankszámláknál egyébként nincs ilyen szigorú kitétel, a pénzügyi szolgáltatók akár év közben is változtathatnak ezen termékeik árazásán.

(Horváth Balázs, junior munkatárs)