Egy korábbi uniós jogszabálynak köszönhetően változás jöhet a bankszámlák szabályozásában Magyarországon az úgynevezett alapszámláknál – derült ki a money.hu összeállításából.

A jelenlegi jogszabályok szerint az alapbankszámlák maximális díja az előző évben érvényes minimálbér 1,5 százaléka lehet, ám a gazdaságfejlesztési tárca ezt a limitet 0,5 százalékra mérsékelné egy most megjelent, ugyanakkor még el nem fogadott rendelettervezet alapján.

Ez a hétköznapok szintjén azt jelenti, hogy a bankszámla havi díja legfeljebb 1000 forint lehet, ahhoz képest, hogy tavaly valamivel több mint 2500 forint volt a plafon.

Az alapszámla az egyik legegyszerűbb szolgáltatási palettát felvonultató konstrukció, amelyet az uniós szabálynak megfelelően 2016 őszétől minden banknak kötelezően biztosítania kell a kínálatában. Az alapszámlások havonta kétszer vehetnek fel ATM-ből készpénzt összesen 150 ezer forint értékben, vagy az adott bank egyik fiókjában havonta egyszer legfeljebb 50 ezer forintot. Papíralapon vagy elektronikusan havi 4 utalás benne van a díjban, amelyek összértéke maximum 100 ezer forint lehet

– mondta el Korponai Levente, a money.hu vezetője.

A további tranzakciókért viszont az aktuálisan érvényes feltételeknek megfelelően díjat számlázhat az adott bank. Az alapszámla bevezetésével az Európai Unió célja az volt, hogy azok számára is elérhető legyen egy megszabott szolgáltatási palettát nyújtó bankszámla, akik korábban nem rendelkeztek vele, és a legalapvetőbb tranzakciókat hajtják végre.

Január végén derül ki, mennyit költöttünk bankolásra

Eltérőek lehetnek a díjak a többi bankszámla esetében is, amelyek az alapszámlához képest komplexebb szolgáltatásokat nyújtanak.

A bankok 2020 óta minden év elején, január végéig elküldik az ügyfeleiknek az úgynevezett egységes díjkimutatást, amelyből kiderül, hogy az érintettek mennyit költöttek a banki szolgáltatásokra, így például számlavezetésre, a netbanki, mobilbanki elérésre, az esetleges sms-es értesítésekre vagy az átutalásokra.

A díjkimutatást azért vezették be, hogy átláthatóbbak legyenek a banki díjak, és élesebb lehessen a bankok versenye az új ügyfelekért.

A díjkimutatást érdemes tehát átböngészni, majd a bankolási szokások alapján megnézni azt is, hogy van-e kedvezőbb díjakat nyújtó bank a kínálatban. Ez azért is célszerű most, mert a magasabb infláció miatt sok bank a korábbi években megszokottnál nagyobb mértékben emelheti a díjakat.