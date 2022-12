Majdnem 200 bankfiókot zártak be az idén Magyarországon

Az extraprofitadó és a háború a bankokra is kedvezőtlen hatással volt. A nyereségük visszaesett, a tőkehelyzetük ugyan stabil, de az is romlott az előző időszakokhoz képest. Elbocsátások nem voltak a szektorban, de nagyjából 200 bankfiókot bezártak már az idén is.