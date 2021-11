November elsejétől ismét kötelező a maszkviselés a közösségi közlekedésben. A fogyasztóvédelmi hatóság a járványhelyzetben fokozottan ellenőrzi, a vámhatáron is szűri a védőeszközöket. A tapasztalatok felemás képet mutatnak: a maszkfajták több mint kétharmada nem tett eleget a dokumentációs vagy jelölési előírásoknak. A darabszámokat vizsgálva azonban kiderül, hogy a helyzet ennél sokkal kedvezőbb. A nagyobb mennyiségben elérhető típusokat ugyanis jellemzően szabályszerű tájékoztatással ellátva kínálják az üzletek.

Ha a szájat és az orrot is eltakarja, már egy egyszerű textilmaszk is jelentősen mérsékli a fertőzési kockázatokat. A nagyobb szűrőképességű védőeszközök hatékonyságát dokumentumokkal kell hitelesen igazolni. A folyamatos ellenőrzések annak is elejét veszik, hogy a tényleges szintnél erősebb védelmet ígérő jelölések tévesszék meg a vásárlókat - írták.

A közlemény szerint a kormányhivatalok munkatársai januártól szeptember végéig közel 1300 fajta terméket ellenőriztek, ezekből több mint 900 nem rendelkezett az előírt jelölésekkel vagy igazoló dokumentumokkal. A mintegy 120 ezer darab ellenőrzött maszknak azonban csak nagyjából a harmada nem teljesítette a követelményeket. Az egyszerű szájmaszkok tizedén helyeztek el a gyártók a valósnál magasabb védelmet ígérő tájékoztatást.

275 eljárás indult

A piacfelügyeleti vizsgálatok célja, hogy a fogyasztók megfelelő termékek közül válogassanak a hagyományos és az online üzletekben is. Az állandó hatósági jelenlét hatására az év közepétől egyre nehezebben bukkantak jogszerűtlenül forgalmazott védőeszközökre a szakemberek. Bármilyen maszk biztonságosabb, mint a csupasz arc, de a termékek alaptalan feldicsérésével indokolatlanul fizettethetnek ki nagyobb összegeket vevőikkel a tisztességtelen vagy felületes kereskedők. A vizsgálat így a vásárlók pénztárcáit is védi, felesleges többletkiadásoktól kíméli meg a fogyasztókat.

Az eddig megindított 275 fogyasztóvédelmi eljárás közül 188 esetében feltételhez kötötték a további árusítást. A termékek többsége a megfelelő dokumentáció bemutatása, az előírt jelölések feltüntetése után kerülhet vissza a polcokra. 82 esetben a megtévesztő tájékoztatások eltávolítására kötelezték a forgalmazókat. A forgalomból való kivonást eddig öt esetben rendelte el a hatóság, 45 eljárásban pedig összesen 3,75 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki.