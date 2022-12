Idén októberben a benzin forgalma már a harmadik, a gázolaj a második hónapja fordult mínuszba a NAV adatai szerint. Komoly visszaesés nem volt, néhány százalékról beszélhetünk, ráadásul lassult is a csökkenés üteme.

Az első 10 hónapban összesen a benzinből 6,3, gázolajból pedig 12,9 százalékkal fogyott több mint 2021 hasonló időszakában. A legnagyobb növekedés február és május között volt, amikor az olaj ára a háború miatt elszállt és hirtelen nagyon keresett volt a mesterségesen alacsony áron tartott üzemanyag, ráadásul a gyenge forint miatt a külföldiek is örömmel jártak át a magyar hálózatokhoz.

A fenti adatok csak a kutak forgalmát tartalmazzák, igaz teljeskörűen, hiszen nem csak a nagy hálózatok, de a fehér kutak adatai is benne vannak. Ennél is részletesebb azonban a jövedéki statisztika, amelyben minden, szabadforgalomba kerülő üzemanyagot tartalmaz, azt is, amit a fuvarozók vagy a mezőgazdasági termelők saját maguk vesznek a nagykereskedőtől. Ez igen hektikusan változik, így mindenképpen gördülő összeggel (az adott hónap és az azt megelőző 11 összege) érdemes számolni.

A benzin esetében ez októberre 2,07 milliárd literre csökkent, a gázolnál pedig 4,89 milliárdra. A csúcs a benzinnél májusban (2,09 milliárd liter), a gázolajnál pedig júniusban (4,94 milliárd) volt.

Itt is jól látszik, hogy ha lassan is, de csökkent az igény az üzemanyagok iránt október végéig, amikor még nagyban "tombolt" az árstop, bár szűkebb kör számára volt elérhető, mint tavasszal.

Csökkentek az állami bevételek

Az állam az üzemanyagok jövedéki adójából az első 10 hónapban 527 milliárd forintot szedett be, amely 61 milliárddal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ennek oka, hogy a fix adónemet a kormány két lépésben jelentősen csökkentette még az év elején: a benzin adója literenként 120 forintról először 115-re majd 95-re csökkent, a gázolaj esetében az eredeti 110,35 forintból 105,35, majd 85,35 forint lett.

Ez már 10,4 százalékos visszaesést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. Az egyenleg idén már aligha javul jelentős mértékben bár a kormány az árstop visszavonásával egyidőben december elején a jövedéki adó mértékét is visszavitte a korábbi szintre.

Ami azonban mindenképpen kárpótolni fogja a kormányt a kieső bevételek miatt, az az áfa hiszen az nem fix, hanem a nettó kiskereskedelmi ár 27 százaléka, ami a piaci viszonyok között nem kis összeg.

A 620 forintos benzin áfája 132 forint,

a 685 forintos gázolajé pedig 146.

Az összehasonlítás kedvéért, a 480 forintos üzemanyag áfatartalma 102 forint volt, vagyis az állam minden literen 30-44 forintot nyer, legalábbis a jelenlegi árak szerint számolva.