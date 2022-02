Egy ideig megnyugdhatnak a benzinkutak

A benzin és a gázolaj beszerzése ára is változatlan marad szerdán - derül ki a Holtankoljak adataiból. Ez jó hír a kutaknak azt tekintve, hogy a Brent olaj ára 100 dollár felett is járt az orosz invázió hatására és jelenleg is 98 dollár környékén mozog.