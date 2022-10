A benzin ára bruttó 10 forinttal 705 forintra nőtt.

A gázolajért bruttó 20 forinttal kell többet fizetni, ára 841 forint mától.



Utóbbi még soha nem volt ilyen magas, az eddigi rekord nyáron volt 833 forinttal.

Ezek az árak azokat érintik, akik piaci áron tankolnak, a többeknek továbbra is rendelkezésére áll a 480 forintos hatósági ár. Ez egyébként a jelenlegi tudásunk szerint december 31-ig tart majd.

A Brent olaj ára 94 és 95 dollár körül mozog hordónként.

A forint is nagyon gyenge, bár csütörtökön kissé visszaerősödött a történelmi mélypontról , ami főként annak lehet köszönhető, hogy az amerikai inflációs adat csökkenést mutat, ami eltántoríthatja a Federal Reserve-öt az újabb kamatemeléstől. A dollárral szemben is összejött az 1,35 százalékos erősödés nap végére, ami 439,384-es váltást jelent. A forint itt is új történelmi mélységből kapaszkodott vissza, volt már 450,1 forint is egy dollár.