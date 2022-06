Megkérdezték a 24.hu sajtómunkása a Technológiai és Ipari Minisztériumot, illetve a Belügyminisztériumot is, hogyan kell a benzinkutakon kétséget kizáróan megállapítani a jármű honosságát, illetve hogy ehhez kötelező-e bemutatni tankolásnál a forgalmit, de választ nem kaptak.

A hírportál saját felmérése alapján a kutak különböző gyakorlat szerint igyekeznek megoldani a problémát. Budaörsön például a Mol-kúton elkérték a forgalmit. Egy másik magyar autósnál viszont nem volt ilyen irat, „mert csak leugrott tankolni”. Ebben az esetben elnézték neki a mulasztást, de figyelmeztették, legközelebb a teljes árat kell kifizetnie, ha nem hozza magával az okmányt.

A Budaörsi úton kifelé az M1 irányában a Molnál a pénztáros azt mondta, ő ugyan nem kéri a forgalmit senkitől, bár a kútra ki volt írva, hogy a belföldi rendszámot igazolni kell a forgalmival. A piliscsabai Mol-kúton viszont elkérték a forgalmit. Vissza is kellett menni érte a kocsihoz.

Volt olyan eset, hogy valakinél nem volt forgalmi, amikor egy Mol-kúton tankolt – ki is kellett fizetnie a teljes árat. Bag határában az OMV-kúton a kutas csak annyit kérdezett, hogy „magyar a papír?” A pénztáros is ugyanígy tett, majd kiadta a nyugtát, hatósági árat kellett fizetni. Szegeden az M5-ösnél az egyik kútnál a pénztáros kérte a forgalmit, ráadásul úgy, hogy a kamera is lássa.

Az OMV álláspontja szerint a forgalmit csak akkor kell elkérnie a pénztárosnak, ha a gépjármű honossága kétséget kizáróan nem állapítható meg. A Mol szerint a forgalmi engedély bemutatása érdemben könnyíti meg a jogosultság ellenőrzését munkatársaik számára és a vásárlók minél gyorsabb és zavartalanabb kiszolgálásához is hozzájárul, így a forgalmi bemutatása közös érdek.

Ami az automata kutakat illeti, van, ahol teljes áron értékesítenek, pénzvisszatérítési lehetőséget biztosítva, máshol állítólag biztonsági őröket fogadtak, hogy ellenőrizzék a honosságot, és a szerint tereljék a 480-as illetve a piaci árú kútfejhez a tankolókat. Az Envi automata kúthálózatánál nem láttak más jogszerű megoldást, mint hogy kizárólag piaci áron biztosítsák a tankolást, és utólag adjanak visszatérítést az árból, ha az autós 24 órán belül beküldi a nyugtája és a forgalmija másolatát a megadott e-mail-címre.