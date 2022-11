A mostani korlátozás szinte ellehetetleníti azokat a kutakat, akik ebben az évben kötöttek a Mollal szerződést – mondta az ATV-ben Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője.

Bár a Mol 200 érintett kútról beszél, ami valójában 200 céget érint, ez pedig akár 400 benzinkutat jelenthet, ami a magyar hálózat 2,5 százaléka. Szerinte felvetődik a kérdés, hogy ez fogja-e megmenteni az ellátási problémákat. Hozzátette: már az is látszik, hogy a korlátozás mértéke is eltérő, amit nem tartanak igazságosnak. Nagy problémának nevezte, hogy Magyarországon csak a Mol értékesít üzemanyagot, és az importőrök amíg nem jönnek vagy nem tudnak visszajönni a piacra a hatósági ár miatt, az olajcégnek nagyon komoly problémái lehetnek az ellátással kapcsolatban.

Lajkó Ferenc, a DigiLog Consulting ügyvezetője pedig arról beszélt, hogy a fuvarozókat érzékenyen érinti, hogy a Mol-kutakon a gyorstöltő oszlopokon a tankolási limitet 100 liter / tranzakcióra korlátozták. Példaként hozta, hogy egy nemzetközi kamionnak 1000 literes a tankja, amibe a 100 liter csekély mennyiség, ez 300 km-es távra elég. A hazai kamionok fele, kétharmada 300 kilométert tesz meg naponta. Lajkó Ferenc úgy gondolja, hogy technikai okok állhatnak a korlátozások mögött. Azt is hozzátette, hogy a Molnak és a kormánynak is kiesést jelent a korlátozás, hiszen például a kamionok külföldön fognak tankolni. A szakértő azt is mondta: ez a napi 100 literes limit okozhat ellátási gondokat.