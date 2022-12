UPDATE:

Cikkünk megjelenése előtt több olvasói levél is befutott hozzánk azzal kapcsolatban, hogy mekkora a káosz a benzinkutakon még az esi órákban is. Hatalmas sorok, türelmetlen emberek - írták. Kaptunk képeket is. Mutatjuk őket. A Totalcar pedig az olvasói információk alapján igyekszik minél bővebb és frissebb tájékoztatást adni interaktív térképén arról, hogy hol tudunk még tankolni.

Mint ismert, minden eddiginél szigorúbb uniós szankciók léptek életbe Oroszországgal szemben, miután december 5-én, hétfőn egyszerre kettő, orosz olajimportra vonatkozó tilalom is élesedett. Ezek hátteréről ITT írtunk korábban részletesen, hogy Oroszországnak miért komoly büntetés az olajukra felkerült 60 dolláros ársapka, akárcsak a tengeri orosz kőolaj európai behozatalának tilalma.

Mindeközben egyre súlyosabb a hazai benzinválság: nem csupán a hétvégén, hétfőn és kedden is kígyóztak a sorok a magyar töltőállomásokon, és bizonyos sajnos sokan hoppon maradtak.

Az olajársapkának egyelőre legfeljebb kockázata van

„Bár könnyen úgy tűnhet, a két jelenség, az új ársapkás és olajembargós brüsszeli szankciók és a hazai ellátási problémák közt valójában nincs összefüggés” – mondta el a napi.hu-nak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Az Európai Tanács eleve úgy döntött, hogy a nyersolaj-szállítási tilalma nem vonatkozik az Oroszországból csővezetéken keresztül Európába érkező olajra. Egyelőre.

Így például Csehország és Szlovákia mellett Magyarország is változatlanul kap orosz olajat a Barátság vezetéken.

(Az említett uniós kivételek azért születtek, mert egyes tagállamok, köztük Magyarország, olyan sajátos földrajzi adottságokkal rendelkeznek, hogy egyszerűen nincs alternatívája az orosz gáznak. Egyelőre.)

Az aktuális, orosz gázra vonatkozó uniós szankciók várhatóan különösebben nem fogják befolyásolni a hazai piacot. Probléma legfeljebb abból lehet, amennyiben az oroszok valóban megvalósítják az olajársapka december 3-i bejelentése után megfogalmazott fenyegetéseiket. Vagyis valóban nem szállítanak olajat azoknak az országoknak, amelyek az olajársapkához csatlakoztak.

(December 3-án szombaton derült ki, hogy az Európai Unió összes tagállama, – köztük Magyarország – elfogadta a 60 dolláros orosz olajársapkára érvényes szankciót.)

Oroszország csak olyan országoknak fog kőolajat eladni, amelyek piaci körülmények között működnek együtt vele – jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes vasárnap a Rosszija 24 hírtelevíziónak. Az energetikai ügyekért felelős orosz kormányfőhelyettes kihangsúlyozta: Oroszország akkor is ragaszkodni fog ehhez, ha csökkentenie kell a kitermelését.

Lesz olajimport, csak épp korlátokkal

Az olajembargó alóli felmentés azt jelenti, hogy február 5-ig változatban rendben, utána viszont már csak korlátozásokkal vásárolhat Magyarország orosz kőolajat. Onnantól az orosz kőolajból származó termékeket nem lehet továbbexportálni. Mint Grád Ottó mondja, ennek értelmében február 5. után nem hozhatunk be például több üzemanyagot a MOL pozsonyi finomítójából.

Ez vélhetően okoz újabb fennakadásokat, mert a február 5-én életbe lépő uniós szankció elvágja az eddigi legfőbb importútvonalunkat is. Úgy, hogy a MOL már hónapok óta rendkívüli importtal próbálja pótolni a kiesett üzemanyag-mennyiséget, miközben a hazai piac ellátásának harminc százaléka hagyományosan a beszállított árura alapul, a többi pedig a hazai finomítók kapacitásaira.

„Az olajimportőrök lehetőségeinek korlátozódása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a hazai olajbehozatal végleg ellehetetlenül. Az uniós szankciók például nem érintik a schwechati olajfinomítót, amely Trieszt felől tengeri szállítású olajakat dolgoz fel: itt nem okoz gondot, hogy orosz kőolaj folyjon a csövekben” – sorolja Grád Ottó a lehetséges forgatókönyveket.

Maga a MOL is elismerte, hogy nagy a válság

Bacsa György, a MOL ügyvezető igazgatója szerint kútjaik még sosem ürültek ki annyira, mint az utóbbi napokban. A részleges termékhiány a teljes hálózatukban megjelent: töltőállomásaik negyede teljesen leürült. A benzin napi forgalma a megszokott piaci szint kétszeresére emelkedett, a dízelé pedig másfélszeresére – reagált a rendkívüli helyzetre Bacsa György kedd délután az Indexnek.

Az ügyvezető igazgató a hazai benzinállapotokat egyértelműen kritikusnak nevezte, amely az ő meglátása alapján is a kiugró keresletnövekedésnek, a pánikvásárlásnak köszönhető. Mint Bacsa György mondja, a MOL minden tőle telhetőt megtesz: tankerautóik éjjel-nappal szállítanak, folyamatosan töltik a benzinkutakat, szakembereik pedig a Dunai Finomító újraindításán dolgoznak.

A termelésből hiányzó árut importból pótolja a Mol – novemberben minden negyedik liter gázolaj Szlovákiából jött –, de vállalatunk elérte a logisztikai kapacitásának határát: ennél több árut egyszerűen fizikailag nem tudunk behozni

– jelentette ki Bacsa György, aki arról is beszélt, hogy a jelenlegi üzemanyaghiányra és logisztikai problémákra kizárólag az import korábbi mennyisége hozhatja el a megoldást. A MOL-vezető azt ismét kihangsúlyozta, hogy az elmúlt években a magyarországi üzemanyagpiac mintegy harminc százaléka importforrásból érkezett, és ez az ellátás mára szinte teljesen eltűnt a rendszerből.

Az utóbbi hetekben nagy erőkkel dolgoztak a MOL százhalombattai finomítójának karbantartásán. Az olajvállalat korábban úgy tervezte, hogy december 2-től ismét teljes gőzzel termel az üzem, ám újraindítás közben kiderült, hogy további karbantartásra van szükség. Így a MOL-nak még szüksége van néhány hétre, hogy a dunai finomító elérje a teljes termelési és logisztikai kapacitást.

– árulta el Bacsa György, aki hozzátette: kollégái hetek óta napi 24 órában dolgoznak a Dunai Finomító karbantartásán.

Hamarosan kisebb lehet az őrjöngés a kutakon

Az import már most nagyon hiányzik az országból. Tehát egy ideje eleve molekulahiány jellemzi a hazai piacot: ezt fejelte meg a dunai finomítóban felmerült váratlan műszaki probléma. Erre a hétvégén a hatósági áras benzin intézményének megszűnésétől tartva a hétvégén beindult a pánikvásárlás az országban. Egyes kutakon akár negyven százalékkal is kilőtt a kereslet.

A fogyasztás tehát bővült, miközben a megtermelt, piacra szállítható mennyiség jelentősen visszaesett: ettől még inkább eltávolodott egymástól a kereslet és a kínálat. Ennek lett az eredménye, amit sokan tapasztalhattak a napokban az országban, hogy sajnos kutak tömkelege futott szárazra. Volt, ahol az összes létező termék kifogyott, még a piaci áras prémium is

– írta le a magyarországi benzinkutak helyzetét a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

Grád Ottó ettől függetlenül optimista, és úgy véli, van remény arra, hogy valamelyest normalizálódik a helyzet a következő napokban. Hiszen – érvel a szakértő –, aki már túl a pánikvásárláson bespájzolta a készleteket, a tankok most egy darabig töltve lesznek. A vásárlói kedv megnyugvásával a piac pedig valamelyest magához térhet, és javulhat a kutak töltöttsége.