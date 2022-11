Idén szeptemberben a gázolajfogyasztás is alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban, a benzin esetében pedig a visszaesés már második hónapja tart - derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adataiból. Legutoljára 2021 elején lehetett negatív számokat látni az üzemanyagpiacon, azonban amikor már nem érvényesült a járvány miatti visszaesés bázishatása, jelentős volt a növekedés. Ezt fűtötte a hatósági ár, ami miatt - az első hónapokban - jelentős számú külföldi autós és fuvarozó is Magyarországon tankolt.

Mostanra a hatósági ár egy szűkebb kört érint (a magyar, magánszemély néven lévő autókat), beütött az energiaválság és az árak is elképesztő mértékben emelkednek, a magyar drágulást csak a balti országok inflációja tudta felülmúlni.

Ebben a környezetben nem csoda, ha nem a tankolás az elsődleges, illetve a kiskereskedelmi forgalom lendülete is érezhetően lassul, az élelmiszereké pedig már a harmadik hónapja mínuszban van, vagyis a teherforgalom iránt is csökken az igény. Ez egyébként látszik a e-útdíj-statisztikában is, a járművek szeptemberi futásteljesítménye 310,75 millió jKm-re csökkent az egy évvel korábbi 312,68-ról.

Most szeptemberben 167 millió liter benzin fogyott a hazai kutakon, amely 3,7 százalékos csökkenés, a 327,1 millió liter gázolaj, pedig 2,8 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A benzin esetében ez 6,5, a gázolajnál 9,4 millió literes mínusz.

A fenti adatok csak a kutak forgalmát tartalmazzák, igaz teljeskörűen, hiszen nem csak a nagy hálózatok, de a fehér kutak forgalma is benne van. Ennél is részletesebb azonban a jövedéki statisztika, amelyben minden, szabadforgalomba kerülő üzemanyagot tartalmaz, azt is, amit a fuvarozók vagy a mezőgazdasági termelők saját maguk vesznek a nagykereskedőtől. Ez igen hektikusan változik, így mindenképpen gördülő összeggel (az adott hónap és az azt megelőző 11 összege) érdemes számolni.

A benzin esetében ez szeptemberre 2,07 milliárd literre csökkent, a gázolnál pedig 4,91 milliárdra. A csúcs a benzinnél májusban (2,09 milliárd liter), a gázolajnál pedig júniusban (4,94 milliárd) volt.

Az állam az üzemanyagok jövedéki adójából az első 9hónapban 480 milliárd forintot szedett be, amely 42 milliárddal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ennek oka, hogy a fix adónemet a kormány két lépésben jelentősen csökkentette még az év elején: a benzin adója literenként 120 forintról először 115-re majd 95-re csökkent, a gázolaj esetében az eredeti 110,35 forintból 105,35, majd 85,35 forint lett.

