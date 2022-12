Péntektől kezdve Budapesten és annak 50 kilométeres körzetében több helyen is jelentős sorállás volt a benzinkutaknál, de a közösségi oldalakon látható megosztások szerint hasonló helyzet alakult ki több vidéki nagyvárosban is. A Shell már csak Shell-kártyás ügyfeleknek adott el üzemanyagot, és a Molnál is több helyen elfogyott az ársapkás termék.

A Napi.hu által megkérdezett benzinkutasok azt mondták, hogy folyamatosan járnak a Mol tartálykocsijai, de ennyi a kapacitásuk jelenleg. A Totalcar az olvasói információk alapján igyekszik minél bővebb tájékoztatást adni arról, hogy hol tudunk még tankolni. Mivel nem tudják ezeket az információkat ellenőrizni, a tévedés jogát fenntartják.

Az alábbi térképen láthatják, hol tudnak most üzemanyagot vételezni. Alatta pedig a hétfői helyzetjelentések olvashatók.

Hétfő