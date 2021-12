A Szegedi Tudományegyetem új bérstruktúrát vezet be, mely három elemből áll: a megnövelt alapbérből, a teljesítményen alapuló (éves szinten értelmezhető és az alapbérbe beépülő) fizetésemelésből, illetve a szintén a teljesítményen alapuló (akár több havi bért is jelentő) éves bónuszból - közölte az intézmény.

Az akadémiai terület oktató, kutató, tanár munkatársainak alapbére a 2021. szeptember 01. előtti, közalkalmazotti jogviszony szerinti illetményhez képest jelentősen, átlagosan 50 százalékkal emelkedik. Az új bérsávok alapján meghatározott alapbér vonatkozik mindenkire, aki 2022. január 1. napján az SZTE alkalmazásában áll.

Az egyetemi tanárok alapbére jövőre átlagosan 40, az egyetemi docenseké 33, az adjunktusoké 60, a tanársegédeké 78 százalékkal nő. Ez utóbbi így azt jelenti, hogy míg korábban egy tanársegéd átlagos alapilletménye 213 685 forint volt, ez most 380 000 forintra emelkedik.

Egy egyetemi tanár alapilletménye a Szegedi Tudományegyetemen legkevesebb 800 000 forint lesz. A kollégiumi tanárok alapbére 400 000 forintra, a nyelvtanároké pedig 450 000 forintra emelkedik.

Az egyetemi közlemény szerint a teljesítményalapú juttatások alapját képező teljesítményértékelési rendszerek véglegesítésére 2022 első negyedévében kerül sor.

Máshol is emelnek

A köznevelésben, a szakképzésben, illetve az egyéb szakmai és funkcionális munkakörökben nem akadémiai területen dolgozó kollégák fentiekkel párhuzamos bérrendezése is megindult - közölte az SZTE, hozzátéve, hogy "az ő anyagi megbecsülésük ugyanilyen fontos és aktuális az össz-egyetemi teljesítmény sikeres biztosításához".

E dolgozók számára is új bérstruktúrán alapuló bérrendezést tervez az SZTE; a szeptemberi 15 százalékos béremelésen túl is. A munkakörök különbözősége miatt a bérrendezés konkrétumait az érdekképviseletekkel történő egyeztetés után jelentik majd be.

Nőnek a hallgatói támogatások is, 2022-ben a START ösztöndíj keretösszege duplájára emelkedik, melyből így több mint ezer újonnan felvett hallgató is részesülhet, tovább bővítve az SZTE hallgatói által elérhető támogatásokat.