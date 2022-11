Németország egy Patriot légvédelmi rakétarendszerrel és több Eurofighter vadászgéppel is erősítené a lengyel védelmi képességeket. Ezt Christine Lambrecht német honvédelmi miniszter közölte a Rheinische Postnak adott interjújában.

A napokban történt lengyelországi rakétabecsapódás egyik tanulsága, hogy a NATO egészének légvédelmét meg kell erősíteni. Ez különösen igaz az olyan partnerekre, mint Lengyelország, Szlovákia és a balti államok, amelyek közvetlenül határosak Oroszországgal és Ukrajnával - mondta a védelmi tárca vezetője.

Ez nem új gondolat, hiszen Szlovákiát már támogatja is Németország Patriot rendszerekkel és vadászgépekkel. Ezt az együttműködést legalább a jövő év végéig fenn kell tartani, de ha szükséges, tovább. Lambrecht azt is elmondat, hogy a német hadseregben (Bundeswehr) is változtatni kell: az Oroszország Ukrajna elleni háborújának hatására elindított 100 milliárd eurós program önmagában nem is elég, és a pénz felhasználásának szabályain is javítani kell.

Gyorsabban, kevesebb bürokráciával kell végrehajtani a fejlesztéseket a politikus elmondása alapján, ezért is törölték el például az ötezer eurónál kisebb értékű beszerzésekre vonatkozó időrabló pályázati eljárást.

Varsó el is fogadta a felajánlást

A lengyel vezetés máris jelezte, hogy Varsó elfogadja Berlin felajánlását a Patriot rakéták ideiglenes lengyelországi telepítésére, és javasolni fogja, hogy a rendszert az ukrán határ közelében helyezzék el. Mindezt Mariusz Blaszczak lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter jelentette be.

"Elégedetten fogadtam a német védelmi miniszter ajánlatát" - írta Blaszczak bejegyzésében. A politikus bejelentette: a tervezett hétfői telefonbeszélgetésben azt fogja javasolni a német félnek, hogy a Patriot-ütegeket a lengyel-ukrán határ közelébe telepítsék.