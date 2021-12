A benzinárstop és a határokon túli boltzár feldobhatja a bevásárlóturizmust. A járványhelyzet eddig is megkavarta a korábban turistáskodó vásárlókat, hiszen az ár, ami lehet a benziné is, az árfolyamváltozás és az üzemanyagköltség (mint az utazás ára) mellé belekerült a mérleg serpenyőjébe az is, ha valahol bezárják a boltokat, és akkor szomszédolni is lehet.

A külföldön vásárlást azért csillapíthatja a járványveszély miatti óvatosság is. A magyar üzemanyagárstop pedig igazából három hetet élt, mivel közben lejjebb ment a kőolaj világpiaci ára, így igazából árfolyamfüggővé vált, mikor ütközhetnek a kutak ismét a plafonba.

Másfelől a szlovák, vagy osztrák vásárló a magyarhoz hasonlóan vásárolhat a webről is a boltzár idején, ki sem kell mozdulnia otthonról. A magyar boltzárak időszakában is a webre ugrottak a vásárlók, nem az autójukba (ebben persze utazási, és más korlátozások is szerepet játszottak).

Érthető okok miatt persze a határ mentén nagyobb volt mindig is a nyüzsgés, ott napról-napra nyomon is lehetett követni a boltos vásárlás ingázásának a hullámait, de a boltos világ mérlege olyan nagyot nem lendült egyik irányban sem, hogy kiakadt volna - olvasható a szakportálon.

A karácsonyi ajándékvásárlás persze hoz majd a bevásárlóturizmus révén is némi izgalmat a fenyőfák köré. A szomszédos boltok a járványhelyzettől függően akár ki is nyithatnak még a karácsony előtti napokban, hiszen csak hetekre lőtték be a bezárás időtávját.

A vásárlási céllal Magyarországra érkező bevásárlóturisták költekezése 2019-ben 213 milliárd forint volt (a különféle szolgáltatásokkal együtt). Ez az összes ideérkező turista költekezésének 10 százalékát közelítette egyébként. 2020-ban a bevásárlóturizmus értéke 117 milliárd forintra süllyedt, a sok-sok hazai és határon túli korlátozás közepette. Ez 55 százaléka a korábbinak.

Nem ez volt a végállomás, mivel 2021 első három negyedévét nézve tovább csökkent a hozzánk érkező bevásárlóturisták költekezése, ötödével. A járvány előtti szinthez képest pedig több mint 50 százalék az esés.

Nem véletlen, hogy már 2020-ban felére esett a magyarok bevásárlóturizmusa, 2021 első három negyedévében pedig mindössze 39 milliárd forint volt, ami csaknem harmadával kevesebb a 2020-asnál, a járvány előttinek pedig 40 százalékát közelítette.