Egy Neptun-üzenettel hűtötte le a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatóinak kedvét az egyetem vezetése hétfő reggel. Az egyetem „energiamegtakarítási intézkedéseiből” kiderül, nem lesz melegvíz a mosdókban – írja az Eduline. Ahogy fogalmaznak: „a WC, mosdó helyiségekben a használati melegvíz („HMV”) szolgáltatás megszűnik,” míg a tornatermek, sportlétesítmények zuhanyzóiban 38 fokra állítják be a meleg vizet.

Az irodákat és a tantermeket 18-20 fok közé fűtik fel, a közlekedőkben, a mellékhelyiségekben és az összes többi helyiségben pedig 18 fok lesz. A sportolásra használt termek hőmérsékletét szintén 18 fokra állítják majd be.

Az online oktatás miatt (a BGE levelezős hallgatóinak egy része még mindig online tanul) nem használt tantermekben, munkaidőn kívül pedig az összes oktatási épületben 15 fok lesz, ezt a hőmérsékletet azonban az oktatás és a munkaidő kezdetére 18-20 fok közé fogják emelni.

„A helyiségek napi szellőztetése során törekedni kell a hőmegtakarításra, ezért javasolt az egyszeri, rövid időtartamú, teljes helyiséget átöblítő szellőztetés” – teszik hozzá.

Azt írják, a kollégiumokban mindössze annyi korlátozás lesz, hogy az ottani zuhanyzókban is 38 fokra állítják be a meleg vizet.

Az NKE-n már telefont sem tölthetnek a hallgatók

Az állami egyetemeken már korábban döntöttek arról, hogy maximum 18 fokra lehet felfűteni a helyiségeket, és kineveznek egy energiatakarékossági felelőst is.

Amint arról a Napi.hu is beszámolt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói önkormányzata néhány nappal ezelőtt az egyéb intézkedéseket is nyilvánosságra hozta. December közepétől február elejéig a legtöbb kollégiumuk zárva tart, sőt január 9-ig az egyetemi épületek zöme is. Az uszodát bezárják december 19. és január 31. között, az épületek díszkivilágítását este 9 órakor lekapcsolják, a kézszárítók és világítótestek felét le kell kapcsolni, és nem lehet többé “a saját használatú eszközöket” az egyetemi hálózatról tölteni.