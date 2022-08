Egykor a mentőmotorok bevezetése is furcsa ötletnek tűnt Magyarországon, mára azonban az egyik leghatékonyabb mentőeszközként tartják számon a kétkerekű mentőket. 2005 óta több száz életet mentettek meg.

Most az (elektromos) biciklis mentők bevezetésének ötletét is kritizálják a hozzá nem értők, pedig Budapest belvárosában, vagy például a Budai Várban óriási előnyt jelenthet a tömegben is könnyen közlekedő jármű, amin az életmentéshez szükséges alapvető felszerelések kapnak majd helyet - reagált az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a kerékpáros mentés bevezetésével kapcsolatos bírálatra, amit Kunetz Zsombor és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) fogalmazott meg.

Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi elemző korábban azt írta:

előfordulhat, hogy a stroke-os beteg vár, míg a köröm alatti szálka eltávolítása éppen zajlik.

Ugyanakkor kiemelte: a bringás mentésnek igenis megvan a maga helye, akár nyaranta a parkokban, nagyobb rendezvényeken, futóversenyeken, de nem fogja tudni kiváltani a menedzsment alkalmatlanságát, a szervezetlenséget, és a ellátórendszer hiányosságait.

Az Országos Mentőszolgálat erre reagálva azt írta a Facebook posztjában: az angol NHS kerékpáros mentőcsapattal egyeztettek az elmúlt hetekben, akik több mint 25 éve használnak kerékpárokat London és más nagyvárosok központjaiban. Nagy-Britanniában évente közel 17 ezerszer riasztják a bringás életmentőket és az esetek több, mint felében nem is szükséges más mentőegység a betegek ellátásához.

Kunetz újabb Facebook bejegyzésében válaszolt az OMSZ-nak. Mint írja: nyafog az Országos Mentőszolgálat, mert rámutattam, hogy mi az alapvető probléma a legújabb ötletükkel a kerékpáros mentéssel.

Akkor nézzük a száraz tényeket!

London lakossága 8,982 millió, Budapest lakossága 1,756 millió.

London területe 1 572 km², Budapest területe 525,2 km².

London népsűrűsége 5330 fő/km², Budapest népsűrűsége 3347,02 fő/km².

Kunetz Zsombor szerint időszakosan, néhány helyen lehet jelentősége a biciklis mentésnek, de aki ettől várja a budapesti, vagy a nagyvárosi mentés reformját, vagy akárcsak tehermentesítését is, az alkalmatlan a feladatára.