Tíz év alatt egymillióval nőtt az autók száma Magyarországon, ez a balesetek számát is növelheti, bár a balesetek száma alapvetően csökkent - mondta Rétvári Bence a Belügyminisztérium miniszterhelyettese a Biztonság Hete megnyitóján. A balesetek megelőzése ennek ellenére fontos, a megfelelő ismereteket már az iskolában meg kell tanítani, hogyan kell például átkelni az úttesten, biztonságosan közlekedni a városban. Fontos, hogy a tananyag része a gyalogos, kerékpáros közlekedés alapvető szabályainak ismerete. Eddig 80 ezer diáknak adott az állam támogatást a jogosítvány megszerzésében (KRESZ-vizsga) - tette hozzá Rétvári.

Hat évvel ezelőtt indult a Biztonság Hete, bíztunk abban, hogy sok diákhoz eljutnak majd az információk - mondta Erdős Mihály, a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) elnöke. Egy cseh dokumentumfilmet is bemutattak most, amely olyan autóvezetők történetét dolgozza fel, akik halálos közúti balesetet okoztak. A film címe Örökre szóló pillanat, a rendező Vit Klusak. A film előzetesét a Mabisz Youtube-csatornáján is meg lehet nézni, magát a filmet csak 14 éven felüli nézőknek ajánlják.

Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság ezredese arról beszélt, az az álma, hogy ne legyenek balesetek, és ne kelljen a rendőröknek helyszínelniük. Fülep Zoltán tűzoltó ezredes az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól a tűzvédelem fontosságát hangsúlyozta. Weingartner Balázs, a HUMDA elnök-vezérigazgatója az új mikromobilitási eszközök veszélyeire hívta fel a figyelmet, amelyekből egyre több mozog az utakon megfelelő szabályozás nélkül.