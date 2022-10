Számos változás várható az ingatlanpiacon, a kereslet és a kínálat folyamatosan változik ahogy a hitelkamatok emelkednek, és a rezsiköltségek nőnek. Szeptemberben már többen szerettek volna lakást eladni, mint amennyien vásárolni, és az eladásra kínált ingatlanok száma augusztushoz képest még nőtt. Az eladásra kínált ingatlanok ára a fővárosban továbbra is 800 000-1 300 000 forint négyzetméterenként, de az új építésű lakásoknál az 1 400 000 forint feletti négyzetméterár sem ritka.

A szakemberek várakozása szerint a kínálat növekedésével és az ezzel szemben álló kereslet csökkenésével az ingatlanpiaci drágulás lassan lelassul, főként a felújításra szoruló családi házak esetében. Ennek ellenére az ingatlanpiaci szakértők egyelőre nem javasolják, hogy az áresésre számítva halasszák el a vevők a vásárlást.

A hitelek törlesztője is nő

A lakásvásárlást sokan nem tudják önerőből finanszírozni, hanem hitelre is szükségük van. A Magyar Nemzeti Bank közleménye alapján ugyan egyelőre vége a 16 hónapja tartó alapkamat-emelésnek, de ez egyáltalán nem jelenti, hogy a hitelkamatok emelkedése is megáll. Annál is inkább, mert épp október 14-én jelentett be az MNB bankközi kamatemelést, aminek nyomán valószínűleg emelkedni fognak a hitelek kamatai is.

A most bejelentett kamatemelés elsősorban – és egyelőre – a rövid kamatperiódusú hitelekre van hatással. Ezekre jelenleg kamatstop van érvényben, de egyébként sem javasolják senkinek, hogy változó kamatozással vagy 5 évnél rövidebb kamatperiódussal vegyen fel lakáshitelt. Minél hosszabb időre rögzítik a kamatperiódust, annál jobb, ezzel ugyanis kivédheti egy későbbi kamatemelkedés kockázatát. Ez most különösen fontos, hiszen emelkednek a kamatok, és a jövőben is számítani lehet a további emelkedésre - írja a portál.

Egy lakáshitel futamideje hosszú, általában legalább 15-20 év, és ennyi idő alatt azért várható a kamatok csökkenése. Ne féljünk attól, hogy nyakunkon marad a magas kamat, egy hitelkiváltással a későbbiekben megoldhatjuk ezt a problémát, de aktuálisan mindig a biztonságra törekedjünk.

Magas az infláció

A KSH adatai szerint az infláció szeptemberben 20,1 százalékos volt, ilyen áremelkedés utoljára két és fél évtizede volt. Ugyan a kormányzat ígérete szerint az infláció egy év múlva már csak a fele lesz a mostaninak, egyelőre nem látszik, hogy ez tartható lesz-e. Márpedig, ha az alapvető szükségletekre többet kell költeniük az embereknek, akkor kevesebb pénzük marad a hitelek törlesztésére is.

Ilyen helyzetben segíthet az egészségpénztár, amely nemcsak a fizikai jóllét, de az anyagi biztonság elősegítésére is kínál szolgáltatásokat. Az egészségpénztárak ugyanis önsegélyező pénztárként is működnek, amelyek az anyagilag megterhelő időszakokban segítenek levenni a terhet a tagok válláról. Ilyen szolgáltatás a lakáshitel törlesztése. Az egészségpénztári számláról minden hónapban 30 000 forintot (a minimálbér 15 százalékát) lehet hiteltörlesztésre fordítani.

Ezt a lehetősége azért éri meg kihasználni, mert az egészségpénztárba befizetett pénz 20 százalékát, évente legfeljebb 150 ezer forintot visszaigényelhetnek a tagok a személyi jövedelemadójukból, vagyis az egészségpénztáron keresztülfolyatva a törlesztéseket vagy azok egy részét, évente akár 72 ezer forint kedvezményt is elérhet a pénztártag. Figyelembe véve a lakáshitelek hosszú futamidejét, ezekből a kis összegekből a teljes hitelfizetés alatt több százezer forintot spórolhat meg egy család, ha a hitelt 15 évig fizetik, ez idő alatt csaknem 1 millió forintot takaríthatnak meg - magyarázza a portál.

Még jobban járhatnak azok, akik adóstárssal együtt vették fel a hitelt, ebben az esetben ugyanis mindketten igénybe vehetik az egészségpénztári törlesztés lehetőségét, vagyis havonta akár 60 ezer forintnyi törlesztőrészletet is átfolyathatnak a pénztáron.

Ezekre fontos odafigyelni

A törlesztés során oda kell figyelni arra, hogy egészségpénztáron keresztül csak a legalább 180 napja a pénztárban lévő egyenleg terhére lehet ezt megtenni. Ez azt jelenti, hogy a pénzt nagyjából fél évvel azelőtt be kell fizetni az egészségszámlára, ha onnan szeretné valaki kiegészíteni a hiteltörlesztőket.

Azt is igazolni kell, hogy a lakáshitelt rendesen törleszti az ügyfél, a pénztárak ugyanis nem fizethetik ki a késedelmes hiteleket. A pénztár három havi igazolást kér a lakáshitel törlesztéséről.