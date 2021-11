Amikor a BKK ügyfelei mobileszközükkel leolvassák a QR-kódot az új névtáblákról, azonnal eljutnak a BKK FUTÁR applikáció felületére, vagy annak hiányában egy weboldalra, amely megjeleníti az adott megállóból induló járatokat – írja a társaság. Az ügyfél így pontosabb információt kaphat arról, hogy az adott busz hol jár, mikor érkezik meg, illetve, ha esetleg újra kell terveznie az utazását, ezt azonnal megteheti az alkalmazás segítségével.

A FUTÁR alkalmazás augusztusától már a MÁV-HÉV adatait is valós időben jeleníti meg. Hamarosan újabb fejlesztések várhatók az applikációban. A BKK INFO aktuális hírei is megjelennek majd, így a forgalmi információkról és a közlekedést ért változásokról is azonnal értesülhetnek az utasok. Elérhetővé válik továbbá a valós idejű újratervezés, a megosztáson alapuló közlekedési eszközöket használók pedig térképen találhatják meg a gyűjtőpontokat.

Kapcsolódó Negyedmilliárdért terveztet bicikliutakat a BKK

A megújult táblák tesztidőszaka hétfőn indult, eleinte csak tíz megállóhelyen láthatók a QR-kódok: a Károly körút (Astoria M), a Deák Ferenc tér M három megállójában, a Március 15. tér két megállóhelyén, a Dayka Gábor utca, a Móricz Zsigmond körtér M, valamint a Dráva utca két megállójában.

Amennyiben a tesztidőszak során pozitív lesz a visszajelzés az utasok részéről, a BKK további megállókra is kiterjeszti az újítást.