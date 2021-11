A magyarok nem túl sokat spórolhatnak Black Friday őrületen

Bár az eredeti, amerikai Black Friday csak egynapos, és mindig a hálaadás utáni első péntekre esik, Magyarországon az utóbbi 2 évben már az egész novemberben tombol a Black Friday őrület. A kereskedők fekete hetet, hónapot, hétvégét is tartanak és általánossá vált a többször is visszatérő (és akár egyenként is több napos) Black Friday akció. Ezzel az online kereskedelem tekintetében várhatóan idén is az év legerősebb hónapjává válik a november, az online forgalom pedig elérheti a 140 milliárd forintot.