Elképesztő vagyonnövekedést jósolnak a szakemberek a magyarországi milliárdosoknak a következő évre. A Covid-19 járvány okozta válságot a leggazdagabbak nem hogy nem fogják megérezni, de óriási extra vagyonnal gazdagodnak majd. A Blochamps Capital privátbanki tanácsadó cég becslése szerint a privátbanki ügyfélkör teljes vagyona az idén már elérheti a 7300 milliárd forintot, ami csaknem 15 százalékos növekedés 2020-hoz képest.

Ez a hatalmas összeg körülbelül 44,5 ezer privátbanki számla között oszlik majd meg, vagyis egy átlagos számlán 164 millió forint körüli értékpapír és számlapénz lehet. A 2022-es év is busás jövedelemmel jutalmazza meg a legvagyonosabbakat. A szakértői becslések szerint a privátbanki ügyfélkör jövőre már 8 ezer milliárd forinttal fog rendelkezni a pénzügyi szolgáltatóknál, vagyis mintegy 9,5 százalékkal nőhet a vagyonuk, és 180 millió forint körül lesz az átlagos megtakarítás számlánként.

A milliárdosok gazdagszanak a leggyorsabban

Az eliten belüli legelitebb réteg még gyorsabb vagyonnövekedésre számíthat az idén és jövőre. A top 100 leggazdagabb magyar összesített vagyona ugyanis az idei év végére várhatóan eléri az 5300 milliárd forintot, ami 16 százalékkal több, mint 2020-ban volt. Vagyis a legvagyonosabb magyarok az év végén átlagosan 53 milliárd forinttal rendelkeznek majd. Jövőre az előrejelzés szerint további 15 százalékkal gyarapodhat a száz leggazdagabb magyar vagyona. Összesen 6100 milliárd forintja lesz a legelitebb rétegnek, ami 61 milliárd forintos átlagot jelent.

A legvagyonosabb körbe nehéz bekerülni. A 2005-ben összesen 8800 olyan magyar volt, akinek a vagyona meghaladta a 300 millió forintot, közülük 880 számított milliárdosnak. 15 év alatt, 2020-ra kevesebb mint 10 ezer embernek sikerült bekerülnie a 300 millió forintosnál nagyobb vagyonnal rendelkezők elitklubjába, 18 ezer személynek lehetett ekkora vagyona Magyarországon, közülük 5 ezer volt milliárdos.

Legalább 10 milliárd forintos vagyonnal 2020-ban 120 fő, 300 milliárd forintosnál nagyobbal pedig 3 személy rendelkezett Magyarországon. A becslések szerint 2025-re 150 magyarnak lehet majd 10 milliárd forintosnál nagyobb megtakarítása, és hét olyan ember lesz, aki 300 milliárd forintnál is többel rendelkezik majd.

Tavaly volt egy kis zökkenő

A privátbanki ügyfélkör vagyona tavaly is nőtt a koronavírus-járvány dacára. A 2019-es 5720 milliárd 6361 milliárd forintra ugrott, ami 11 százalékos növekedés. Ebben szerepet játszhattak a friss megtakarítások is, de az is, hogy az év végére erőre kaptak a tőzsdék, és nem csak visszahozták a 2020-as tavaszi visszaesést, de újabb rekordokat értek el. A technológiai cégek már 2020 nyarán hatalmas árfolyam-emelkedésen mentek keresztül, novemberben pedig a sikeres vakcina-tesztek hírére a többi részvény árfolyama is meglódult.

A száz leggazdagabb magyar vagyona ugyanakkor nem emelkedett tavaly. 2019-ben 4633 milliárd forintja volt ennek az elitkörnek, 2020-ban ez 4568 milliárd forintra csökkent. Ennek az lehetett az egyik oka, hogy a Budapesti Értéktőzsde alulteljesítő volt tavaly, a hazai tőzsdei cégekben érdekelt vállalkozók vagyona emiatt némileg visszaesett. Mészáros Lőrinc vagyona például A 100 leggazdagabb kiadvány szerint 296 milliárdról 270 milliárd forintra csökkent 2020-ban, Csányi Sándoré 360 milliárdról 310 milliárdra esett vissza. Az idén azonban mindkét üzletember bőven behozta a tavalyi visszaesést, Mészárosnak a becslések szerint már 455 milliárd, Csányinak 420 milliárdos vagyona van.

Az átlagnak ebből nem sok jut

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint is gyors ütemben nő a háztartások vagyona. A privátbanki számok alapján azonban arra lehet következtetni, hogy az átlagos családok közel sem gazdagodnak olyan mértékben, mint az elit. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint június végén 69 717,4 milliárd forintnyi megtakarítással rendelkeztek a háztartások, miután az első félévben sikerült csaknem 2200 milliárd forintnyi friss megtakarítást gyűjteniük, és a hozamok révén is kerestek 672 milliárd forintot.

A nem egészen 3 ezer milliárd forint negyede-ötöde viszont a 4,1 millió háztartás felső 1 százalékánál csapódott le, és minden nyolcadik forint a száz leggazdagabb magyar valamelyikéhez gurulhatott. A legnagyobb tétel az MNB összesítésében a részvény jellegű befektetésben, vagyis részvényben, befektetési alapban és céges tulajdonrészben lévő összeg, ami több mint 28 ezer milliárd forintot tesz ki. Ráadásul ebből is a legnagyobb rész, csaknem 19,5 ezer milliárd forintnyi egyéb tulajdonosi részesedés, vagyis valamilyen cégben lévő tulajdoni hányad.

Ez a céges vagyon nyilvánvalóan egy szűkebb rétegé, hiszen egy átlagos háztartásra körülbelül 5 millió forintnyi egyéb tulajdonosi részesedés jutna papíron, ennyit érő cége pedig a családok többségének nincs. Rekord összeget, csaknem 1400 milliárd forintot tartottak a magyarok az első félév végén tőzsdei részvényekben is, amiből 890 milliárd lehetett a Budapesti Értéktőzsdén forgó magyar papír, de a külföldi részvények állománya is már 500 milliárd forint körül van. Utóbbiakkal is főleg privátbanki ügyfelek kereskednek.

Nem tőzsdei részvényekben a statisztika szerint 2446 milliárd forintot tartanak a háztartások, ezek lehetnek dolgozói részvényprogramban lévő papírok is akár, de főleg tőzsdére be nem vezetett cégek részvényei, amelyek vagyonos magánszemélyek tulajdonában vannak.