A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) több, mint száz helyet előrelépve a 741-750. a Quacquarelli Symonds (QS) 2023-as világranglistáján. Mint írják a magyar egyetemek közül a BME érte el a legnagyobb előrelépést a rangsorban a tavalyi eredményéhez képest. A műegyetemi diploma értékét jelzi, hogy a végzett hallgatók foglalkoztatottságára vonatkozó kiválósági indikátorban 329. helyen szerepel a BME.

Az egyetem még nem tartozik a modellváltók közé, de pár hete ismét felröppent a hír, hogy megint napirendre került a BME alapítványi modellváltása, írta a 444. A lapnak az egyetem is megerősítette, hogy zajlanak a tárgyalások a Csák János vezette Kulturális és Innovációs Minisztériummal, de a modellváltásról nem ejtettek szót a válaszukban, a minisztériumtól nem reagált erre.

A QS rangsor készítői több szempont alapján vizsgálták a világ legkiemelkedőbb 3000 felsőoktatási intézményét.

A sorrend felállításakor:

az akadémiai elismertséget (Academic Reputation) (30 százalék),

a munkáltatói megbecsültséget (Employer Reputation) (15 százalék),

a tudományos munkák idézettségét (Citations per Faculty) (20 százalék),

az oktatók és a hallgatók arányát (Faculty Student Ratio) (10 százalék),

a külföldi oktatók és kutatók (International Faculty Ratio) (5 százalék),

valamint a külföldi hallgatók arányát (International Students Ratio) (5 százalék) súlyozás szerint vették figyelembe.

Az idei QS rangsor három új szempontot is tartalmaz mindegyiket 5 százalékos súllyal:

a nemzetközi kutatási hálózat (International Research Network) indikátorát,

a végzett hallgatók foglalkoztatási eredményeinek (Employment Outcomes) mérőszámát,

és a tavaly októberben először publikált QS Sustainability Rankings-en alapuló fenntarthatósági indikátorát.

Mindhárom területen kiemelkedően jó helyezést ért el a Műegyetem. A nemzetközi kutatási hálózat indikátorban a 493. helyen végzett szerteágazó nemzetközi kutatási-fejlesztési projektjeinek illetve külföldi intézményekkel ápolt partnerkapcsolatainak köszönhetően.

Kiemelendő, hogy a BME az európai EELISA egyetemi szövetségen keresztül 9 másik kiváló európai felsőoktatási intézménnyel áll szoros oktatási és kutatási együttműködésben.

A végzett hallgatók foglalkoztatottságára vonatkozó indikátorban a 329. helyet érte el a BME a világrangsorban, ami az egyetem ipari kapcsolatai és közös gyakornoki programjai eredményességét igazolja. A fenntarthatósági indikátorban a 360. az intézmény.

A BME előrelépése többek között olyan presztízs-alapú indikátoroknak köszönhető, mint például a tudományos hírnév, vagy a végzett hallgatók foglalkoztatási eredményei.

A Műegyetem a QS 2023 márciusában publikált szakterületi rangsorában is kiválóan szerepelt. A 20 ezer intézményt vizsgáló szervezet 224. helyre sorolta a világranglistán a BME-t az Engineering and Technology kategóriában. A Quacquarelli Symonds 2022 novemberében közölte új, fenntarthatósági rangsorát, a QS Sustainability 2023-at. A BME ezen is remekül szerepelt: Environmental Impact területen a legjobb magyar intézményként a 198. helyezést érte el, a fenntartható intézmény indikátorban pedig a rangsorolt 700 intézmény között 23. lett.