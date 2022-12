Bölcsődei célra vagy szociális ellátásokra eddig soha nem használt épületbe is áttelepítheti a fenntartó április végéig ezeket a szolgáltatásokat, ha ott olcsóbban tudja megoldani a működtetést, ha pedig egy intézmény több telephelyen működik, azokat összevonhatja akár egy helyre is, sőt, egy másik fenntartó épületébe is beköltöztetheti azokat - írja a lap.

A bölcsődéket pedig akár oktatási intézményben is el lehet helyezni. Sem az eddigi személyi, sem pedig a tárgyi feltételeknek nem kell már megfelelni, csak az a meglehetősen bizonytalan elvárás maradt meg hogy a költöztetések miatt az ellátottak jogai nem sérülhetnek

Mindezt a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva lépte meg az Orbán-kormány.

A magyar kormány ma sem az állami és önkormányzati szociális intézményeket, sem az ott dolgozókat nem segíti, hogy könnyebben tudjanak helyt állni, egy dolgot képes mondani: ha nem tudjuk betartani a szabályokat, akkor egyszerűen engedjük el azokat

Nem mindenki ilyen pesszimista

Eddig minden ellenőrzésnél mérték a négyzetmétereket, hogy az ellátottak elhelyezése megfelel-e a szabályoknak, most pedig össze lehet engedni az embereket, mint a heringeket – adott hangot nemtetszésének egy Pest megyei idősotthon vezetője.

Nem látja ilyen rossznak a helyzetet a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének elnöke. Kocsis József, a Tolnában és Baranyában nyolc bentlakásos intézményt működtető SZOCEG Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója arról számolt be lapunknak, hogy mikrobusszal szállítják a távolabbi helyszínekről azokat az időseket, akik igénylik a nappali ellátást, de az összevonás után nehezen jutnának el a nyugdíjas klubba.

Ő üdvözli, hogy a fenntartók dolga könnyebb lett, mert ha bejelentik a kormányhivatalnak a tárgyi és személyi feltételek változását, akkor nem kell nyitva tartaniuk olyan intézményeket, ahol nincs lehetőség alternatív fűtési módokra, a tizenkétszeres árat pedig nem lehet kigazdálkodni.