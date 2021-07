Július harmadikán reggel eldobhattuk az utolsó maszkot bevásárlás előtt, ekkortól szabad a vásár. Érthető, hogy a járványban - főleg ha zárva volt a bolt, vagy korábban le kellett húznia a redőnyt - előnyösebb pályán futhattak a webáruházak. Sok más választása nem is nagyon maradt a vásárlónak, ha például egy tornacipőt akart venni.

De ennek vége, így például annak az előnynek is, hogy rettenetesen kényelmetlen egy próbafülkében maszkban ruhát próbálni. És úgy egyáltalán, maszkban vásárolni bármit is kényelmetlen, komoly a visszahúzó ereje - írja a blokkk.com kiskereskedelmi szakblog. De most, hogy a járványügyi szakemberek sem riogatnak a plázázás veszélyeivel, baktatnak is vissza a vásárlók, hiszen ha más nem, egy kis szabad kirakatböngészés, turkálás a portékák között jóleső élmény a bezárások és a bezártságok sorozata után.

Észleli ezt a webes piac is, alig találni olyan webáruházat, amelynek oldalán ne lenne reklám, ami persze általában leárazás. Úgy tűnik, mintha akció nélkül nem is lenne webáruház a webáruház. Az örökös, mindennapos leárazás uralja a webáruházak oldalait.

Tavaly év közben 10 százalék alatt mozgott, a márciusi, áprilisi, májusi korlátozások idején 14 százalékra kúszott fel a webáruházak részesedése. Ez viszont a nyári hónapokra vissza is esett. Nem véletlen, azért is, mert a vásárlók vágytak is vissza a boltba, és például nyaraláskor pedig lakhelyüktől távolabb inkább strandra mentek a futár lesése helyett.

A csúcs végül a november volt, közel a 140 milliárd forintos piaci értékhez, ami a minden napra bőséggel jutó black friday akciók nyomán nem is csoda. Az őszi hónapokra pedig visszaköszönt a járvány és a korlátozások rendje.

A webpiac súlya boltos világ (bolt+web, milliárd forint) ebből web (milliárd forint) web/bolt arány (százalék) január 810 81 10,9 február 805 85 10,6 máecius 935 140 14,9 április 902 103 11,4 május 970 105 10,8 január-május 4421 522 11,8 2020 10 927 1074 9,8 2019 10 349 765 7,4 Forrás: KSH

2021-ben sem változott eddig sokat a helyzet. Ismét volt boltzár, csak kicsit előbb, és egy sor más korlátozás, amik nem éppen vásárlókedv növelők. A korlátozások megszűntével megindult a visszarendeződés a hagyományos boltok irányában, persze a web nőni fog tovább, csak az ütem lesz visszafogottabb.